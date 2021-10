Okultyzm i nowoczesność - recenzja książki

Wydawnictwo IX

Na samym wstępie trzeba zaznaczyć jasno i wyraźnie, że Okultyzm i nowoczesność jest pracą naukową z zakresu literaturoznawstwa. Co więcej, jest to książkowa wersja pracy doktorskiej Krzysztofa Grudnika. Pierwszy raz ta pozycja została wydana w 2016 roku, teraz do rąk czytelników trafiło wznowienie wzbogacone o dwa rozdziały.

Jest to obszerna pozycja na temat motywów okultystycznych w literaturze polskiej i światowej. Autor poświęcił wiele czasu badaniu wplatania tego rodzaju wątków do dzieł pisanych prozą i poezji. Podczas lektury natkniemy się na takie światowej sławy nazwiska jak: H.P. Lovecraft, Z. Freud, A. Crowley. Nie zabraknie także naszych rodzimych artystów jak: S. Garbiński czy B. Leśmian.

Pisarz bardzo starannie wprowadza czytelnika w treść problematyki. Na początku dostaniemy solidną dawkę historii ezoteryki i okultyzmu, następnie dowiemy się co nieco o metodologii badań nad tą jakże fascynującą tematyką. Kolejne podrozdziały skupione są na osadzeniu badań i samego okultyzmu w historii XX wieku.

Warto zauważyć, że Grudnik nie poprzestaje jedynie na analizowaniu i zbieraniu okultystycznych wątków z literatury. Autor wyciąga na światło dzienne powiązania pisarzy ze środowiskiem okultystycznym. Co dodaje swojego smaczku i tajemniczości, a poza wszystkim dodaje przyjemnej wiarygodności całości. Czytelnik przekonuje się, że te opowieści budzące dreszczyk grozy, jak chociażby Muzyka Ericha Zahna H.P. Lovecraffa nie są zawieszone w próżni fantazji autora.

Jak wspomniałam, jest to praca na wskroś naukowa, w której nie ma miejsca na plotkarstwo czy sensację. Autor przekazuje nam wiedzę niezwykle rzeczowo, ale jednocześnie w sposób niezwykle intrygujący. Jednakże nie jest to książka dla każdego. Poszukiwacze sensacji mogą poczuć się nieco znudzeni. Historycy, literaturoznawcy i im podobni na pewno będą usatysfakcjonowani i docenią niewyobrażalny wręcz wysiłek badawczy Krzysztofa Grudnika.