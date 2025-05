Tak ma wyglądać aktorski He-Man z mieczem. Pokazano statuę

fot. materiały prasowe

Na zdjęciach z targów w Las Vegas widzimy statuę He-Mana z mieczem. Pod nią znajduje się tabliczka potwierdzająca, że jest to wizerunek oparty na kinowej produkcji, do której trwają zdjęcia, a nie na kreskówce. Wygląda na to, że książę Adam, grany przez Nicholasa Galitzine’a, po przemianie w He-Mana będzie wyglądał tak jak w animacji.

Nicholas Galitzine jako He-Man

Zobaczcie zdjęcia!

Masters of the Universe – opis fabuły

Fabuła filmu Masters of the Universe skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii statkiem kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od Miecza Mocy — jedynego połączenia z domem — dorasta, nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi wrócić na Eternię, by stanąć do walki z siłami Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni przyjąć rolę He-Mana.

Władcy Wszechświata - zdjęcia z planu

Władcy Wszechświata - zdjęcia z planu

W obsadzie znaleźli się: Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.

Premiera w 2026 roku.