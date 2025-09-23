Opowiedzcie mi o miłości. Jak się zakochujemy i dlaczego się rozstajemy - recenzja książki

Znak

Susanna Abse, doświadczona terapeutka par, zabiera nas w podróż przez zawiłości ludzkich relacji, pokazując, jak bardzo nasze dzieciństwo i wcześniejsze doświadczenia wpływają na to, jak kochamy i jak często nieświadomie sabotujemy własne szczęście.

Książka składa się z trzynastu historii par, które przeszły przez różne kryzysy, rozterki i próby. To właśnie dzięki nim Abse objaśnia, że związek to nie tylko uczucia, ale przede wszystkim codzienna praca, komunikacja i umiejętność empatii. Wiele z tych opowieści pokazuje, jak w relacjach powtarzamy wzorce, które wynieśliśmy z domu, i jak trudno czasem jest to zauważyć, a co dopiero zmienić.

Styl autorki jest ciepły, ale i szczery, bez zbędnego patosu czy cukierkowych frazesów. Susanna Abse nie obiecuje łatwych rozwiązań ani bajkowych zakończeń. Wręcz przeciwnie, przypomina, że prawdziwa miłość to wybór, do którego trzeba się codziennie przyłożyć, a nie tylko uczucie, które „samo się wydarza”. Ta książka to lekcja cierpliwości, zrozumienia i pokory wobec siebie i partnera.

Źródło: Znak

Co więcej, Opowiedzcie mi o miłości to także zaproszenie do rozmowy nie tylko z partnerem, ale przede wszystkim z samym sobą. Jak radzić sobie z lękami, jak przestać sabotować to, co najważniejsze, i jak budować więź opartą na autentyczności? To pytania, które przewijają się przez każdą stronę tej pozycji.

Dla mnie największą wartością tej książki jest to, że pokazuje miłość nie jako idealny stan, ale jako wyzwanie i proces czasem trudny, czasem pełen radości, ale zawsze wart podjęcia. Jeśli interesujesz się psychologią związków, chcesz zrozumieć, dlaczego czasem się nie udaje i jak można to zmienić, ta książka będzie dla Ciebie prawdziwym przewodnikiem.

Podsumowując, Opowiedzcie mi o miłości to pozycja, która uczy nas, że miłość to nie tylko uczucia i romantyczne uniesienia, ale przede wszystkim praca, wzajemne zrozumienie i szacunek. To książka, która pomaga spojrzeć na związki z większą empatią zarówno wobec partnera, jak i wobec siebie samego. Warto sięgnąć po nią, jeśli szukasz odpowiedzi na pytania, które często pozostają bez odpowiedzi, albo jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę o tym, jak naprawdę działa miłość.