placeholder
Reklama
placeholder

Otchłań zmartwychwstań - recenzja komiksu

Data premiery w Polsce: 15 października 2025

Jeden z bohaterów Otchłani zmartwychwstań wypowiada znaczące słowa: piekło jest zrobione z lodu. Wywołanie takiego wrażenia na czytelniku z pewnością było jednym z priorytetów twórców. Czy udało im się osiągnąć ten efekt? O tym w naszej recenzji.
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
15 października 2025
Data premiery w Polsce: 15 października 2025
Reklama
placeholder
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  Egmont 
recenzja otchłań zmartwychwstań komiks
Otchłań zmartwychwstań Egmont
Reklama

Otchłań zmartwychwstań to horror czerpiący garściami z prozy H.P. Lovecrafta, choć nie nawiązuje bezpośrednio do Mitów Cthulhu. Historia opowiada o XIX-wiecznych odkrywcach, którzy podczas wyprawy w niezbadane rejony Arktyki trafiają do tytułowej otchłani – miejsca przypominającego lodowe piekło. To, co początkowo wydaje się błogosławieństwem, szybko okazuje się przekleństwem. Podróżnicy walczą nie tylko o przetrwanie, lecz także z własnymi demonami, które zdają się przybierać realną, przerażającą formę.

Motyw ludzi przekraczających granicę pomiędzy realnym a nierzeczywistym i natrafiających na potężne zło spoza naszego świata to konwencja, w której Lovecraft był mistrzem i jednocześnie jej ojcem. Otchłań zmartwychwstań stanowi jeden z wielu dziecinnych spadkobierców tego nurtu — czerpie z tradycji, ale równocześnie buduje własną, spójną narrację. Scenarzysta HiroDjee wyraźnie dążył do przeniesienia na grunt komiksu defetystycznego klimatu charakterystycznego dla Mitów Cthulhu; widać to niemal na każdej stronie. W opowieści pobrzmiewają echa gotyckiej grozy, a bohaterów poznajemy jako straceńców wyruszających na niebezpieczną odyseję, napędzaną namiętnościami i obsesjami. Surowa, dzika Arktyka staje się tu idealną scenerią koszmaru — miejscem, którego nieprzyjazna natura wzmacnia nihilizm i poczucie przytłaczającej beznadziei.

nullEgmont

Na mroźną atmosferę pracuje również oprawa graficzna autorstwa Gabriela Rodrigueza (znanego m.in. z ilustracji do komiksów Joego Hilla). Twórca rezygnuje z monumentalnych, całostronicowych plansz arktycznych pejzaży. Zamiast tego koncentruje się na bohaterach i ich coraz bardziej niepokojących obliczach, które deformują się pod wpływem nadnaturalnych wydarzeń. To właśnie twarze — pełne strachu, obłędu i rezygnacji — budują tu największe napięcie.

Otchłań zmartwychwstań

arrow-left
Otchłań zmartwychwstań
Egmont
arrow-right

Rodriguez nie jest rysownikiem wybitnym – jego kreska nie wyróżnia się unikatowością, a brak wyrazistego, autorskiego stylu sprawia, że trudno stawiać go obok największych twórców komiksu. Z drugiej jednak strony wykonuje solidną pracę przy tej konkretnej opowieści grozy. Niektóre sceny, zwłaszcza te z późniejszych partii dzieła, kiedy bohaterowie trafiają już do piekielnej otchłani, są naprawdę sugestywne i potrafią wywołać autentyczny niepokój. To obrazy, które na długo pozostają w pamięci. Rysownik bardzo dobrze radzi sobie również z kostiumami, pejzażami i kolorystyką. Warto zwrócić uwagę na zmianę barw: pierwsza część historii, zanim bohaterowie wyruszą do Arktyki, utrzymana jest w jasnych, przyjemnych tonacjach. Z każdą kolejną stroną kolory stają się jednak coraz chłodniejsze, mroczniejsze, skutecznie oddając narastający koszmar sytuacji, w której znalazła się grupa odkrywców. Otchłań zmartwychwstań nie oferuje malarsko pięknych, spektakularnych plansz, ale oprawa graficzna spełnia swoją funkcję i konsekwentnie buduje atmosferę grozy.

Sama historia nie jest fabularnym Mount Everestem. Co więcej, wraz z rozwojem akcji scenariusz momentami się plącze, przez co niektóre wydarzenia stają się mało klarowne i nie do końca czytelne. Z pewnością można było napisać to precyzyjniej, choć całość nadal trzyma solidny poziom, a tam, gdzie ma straszyć, potrafi naprawdę chwycić za gardło. Poza kilkoma mocnymi scenami nie jest to jednak opowieść, która na długo zapada w pamięć, choć miłośnicy H.P. Lovecrafta bez trudu odnajdą tu estetykę, za którą cenią mistrza grozy. Jednym słowem: to komiks, który nie wszystkich zachwyci, ale żaden fan horroru nie powinien uznać go za rozczarowanie.

Otchłań zmartwychwstań
Tagi:  Egmont 
recenzja otchłań zmartwychwstań komiks
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 coyote vs. acme
-

Zwariowane melodie wracają. Kojot jest ofiarą, nie złoczyńcą!

2 Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia (2016) – budżet: 135 mln $ - box office: 245,6 mln $
-

Powstanie nowy aktorski film o Wojowniczych Żółwiach Ninja! Co z projektem dla dorosłych?

3 3. Silent Hill 2 Remake
-

Przecieki potwierdzone. Remake Silent Hill 2 zadebiutował na kolejnej platformie

4 Hitman
-

Nietypowy crossover w Hitman: World of Assassination. Do gry trafi... Eminem

5 1. Aaron Taylor-Johnson - kurs +175
-

Dziki Aaron Taylor-Johnson na planie Werwulfa. Pierwsze zdjęcia

6 Powrót do Silent Hill
-

Klimatyczny zwiastun horroru Powrót do Silent Hill. Adaptacji gry pełna kultowych potworów!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e09

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e19

Starożytni kosmici

s2025e226

Moda na sukces

s27e08

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e08

The Graham Norton Show

s58e32

s42e55

s2025e228

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jena Malone
Jena Malone

ur. 1984, kończy 41 lat

Yasmine Al Massri
Yasmine Al Massri

ur. 1978, kończy 47 lat

Björk
Björk

ur. 1965, kończy 60 lat

Jimmi Simpson
Jimmi Simpson

ur. 1975, kończy 50 lat

Goldie Hawn
Goldie Hawn

ur. 1945, kończy 80 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV