Parkingowy - recenzja filmu

Parkingowy na pierwszy rzut oka można byłoby porównać do filmu Wyjdź za mnie. Obie komedie romantyczne opowiadają o relacji zwykłego człowieka z będącą poza jego zasięgiem gwiazdą. W tym przypadku mamy parkingowego udającego chłopaka hollywoodzkiej aktorki, która została złapana na romansowaniu z żonatym bogaczem. Na tym jednak podobieństwa się kończą, bo odświeżająca historia filmu Parkingowy jest opowiadana na przekór schematom gatunku. To coś, co zaskakuje! Czekamy na określone decyzje fabularne, które nigdy nie następują.

Mam trochę problem z głównym bohaterem, w którego wciela się Eugenio Derbez (Coda). Ta postać nie wykorzystuje potencjału komediowego aktora. Często można odnieść wrażenie, że scenariuszowo usilnie robi się z niego nieogarniętego głupca, który zachowuje się tak, jakby całe życie mieszkał pod kamieniem. To bardzo irytuje, mimo że bohater jest sympatyczny. Być może istnieją tacy ludzie, ale mam wrażeniem, że zostało to zbyt przejaskrawione. Niepotrzebnie, bo to wybija z rytmu całą historię i źle wpływa na relację mężczyzny z aktorką (Samara Weaving).

Unikanie schematów komedii romantycznych w wątku miłosnym jest zaskakujące. Nie będę spoilerować, dodam tylko, że niektóre z pozoru błahe sprawy mogą wejść na zupełnie inne tory. Dzięki temu film ma jakiś charakter. Udowadnia, że nawet w tym gatunku można coś zrobić inaczej. Twórcy mieli ambicje, by stworzyć coś wyjątkowego.

Sama opowieść jest prowadzona raczej prosto. Mamy jasno przedstawioną historię z przewidywalnymi motywami. Nie da się jednak ukryć, że duet głównych bohaterów wzbudza sympatię i ogląda się go przyjemnie. Niektóre sceny uraczą Was dobrym humorem.

Parkingowy to nie najlepsza komedia romantyczna. Twórcy chcieli nas zaskoczyć, ale nakręcili film prosty, niepozbawiony wad. Seans jest jednak przyjemny, a przecież tego oczekujemy po tym gatunku.