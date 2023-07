Demon – recenzja książki

We need YA

Reklama

Demon to piąta część jednego z uniwersum Pauliny Hendel, w którym świat po wojnie i epidemii nawiedziły słowiańskie demony z Nawii, spragnione ludzkiej krwi lub choćby ludzkiego strachu. A ekipa przyjaciół próbuje zjednoczyć ludzkie osady, zapobiec przyszłej wojnie między nimi i wprowadzić odrobinę cywilizacji, przynajmniej społecznej, bo technologiczną ostro sabotują demony. Sprawy nie ułatwia fakt, że kilka osób, na czele z Hubertem (głównym bohaterem), zdołało niechcący (choć może stała za tym boginka Dziewanna?) cofnąć się w czasie, a do tego miewają wizje przyszłości. W poprzednim tomie okazało się, że dzięki temu przyszłość szczęśliwie można zmienić, więc odtąd bohaterowie dokładają wszelkich sił, by to uczynić.

Wspólna droga wiedzie ich przez deszcze, śniegi i zawieruchy, przez miejsca przyjazne i wrogie. W podróży spotykają nowych przyjaciół, prawie że przyjaciół i starych nieprzyjaciół, a także kolejne stwory z Nawii. Bliżej – chociaż początkowo wydawało się to niemożliwe – zaprzyjaźniają się z kilkoma z nich, nawet tymi mocno krwiożerczymi, zacieśniają więzi, ratują się nawzajem i z uporem maniaka wierzą, że może być lepiej. Mimo że na swej drodze spotkają zarówno Babę Jagę, jak i… Diabła.

Demon - okładka

Autorka zręcznie splotła cykl Zapomniana księga (z demonologii, oczywiście) ze Żniwiarzem, wprowadzając na karty Demona ostatnią Żniwiarkę Magdę i jej Nemezis – Pierwszego, który tym razem nie okazuje się taki zły albo po prostu nie musi już tak straszliwie knuć i może pozwolić sobie na ukazanie swojej lepszej strony. Połączenie sił bohaterów obu serii książkowych daje znakomite efekty – tło opowieści nabiera rumieńców i znaczenia.

Co prawda Demon został zapowiedziany jako finałowy tom Zapomnianej księgi, ale zakończenie wydaje się otwarte i pozostawia furtkę do ewentualnego powrotu. To cieszy, bo z powieści na powieść czytelnik coraz bardziej zżywał się z Hubertem i jego przyjaciółmi, kibicując im w walce o lepsze jutro. Bo nadzieja umiera ostatnia.