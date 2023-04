Po drugiej stronie różdżki – recenzja książki

Albatros

Ulubiony czarny charakter dzieciaków na całym świecie. Prześladowca Harry’ego Pottera. Wychowanek Slytherinu. Chłopiec, który nie miał wyboru. Tom Felton, lepiej znany jako Draco Malfoy, pokazuje swoje prawdziwe oblicze.

Tom Felton to brytyjski aktor i muzyk. Jest najbardziej znany ze swojej filmowej roli Draco Malfoya w serii filmów o Harrym Potterze. Poza tym na ekranie pojawił się także w takich produkcjach jak: Pożyczalscy, Anna i król, Geneza planety małp czy Zmartwychwstały. Tym razem przychodzi do fanów z książką, a dokładniej z autobiografią. Czego możemy spodziewać się po pisarstwie młodego aktora? Przekonajcie się sami.

Po lekturze Po drugiej stronie różdżki szczególnie zachwyceni będą fani filmów o Harrym Potterze. Czy można jeszcze o tej serii powiedzieć coś, czego zagorzali fani nie wiedzą? I tak, i nie. Ta autobiografia to praktycznie opowieść z filmowego planu. Czeka na Was mnóstwo ciekawostek związanych z castingami, kręceniem poszczególnych scen czy spotkaniami z innymi aktorami. Felton fantastycznie pokazuje, jak wygląda praca w branży filmowej z perspektywy dziecka. Aktor przedstawia – zamierzenie lub nie – proces kształtowania się młodego człowieka.

Pozostali czytelnicy, którzy zainteresowani byli po prostu biografią filmowego aktora, mogą poczuć się odrobinę zawiedzeni, bo pierwsze, co przychodzi na myśl po odłożeniu książki, to to, że jeszcze za wcześnie na wydanie autobiografii. Owszem, Felton serwuje masę anegdot z życia na planie filmowym. Niestety skupia się na opisywaniu kolejnych spotkań z wielkimi nazwiskami brytyjskiego kina, a nie poświęca czasu na opowiedzenie o przyjaźniach, jakie zawarł. Chociaż kilkukrotnie wspomina, jakie to dobre relacje łączą go z odtwórcami głównych ról.

Źródło: Albatros

Felton operuje w swojej autobiografii prostym, lekkim językiem, więc książkę czyta się błyskawicznie. Nie brakuje tutaj poczucia humoru i sporej dawki autoironii. Pokazuje nie tylko te dobre chwile, ale również ciemne strony show-biznesu. Chociaż robi to delikatnie. Ma się wrażenie, że on sam kieruje tę książkę do młodszych czytelników, jakby zapomniał, że jego fani są już w większości dorośli.

Po drugiej stronie różdżki to nie tylko filmowe ciekawostki. Felton opisał również bliskie osoby – braci i rodziców. Szczególnie wyraźnie uwidacznia się rola matki w jego życiu na planie i poza nim.

Niestety najbardziej rozczarowująca jest końcówka autobiografii. Felton dzieli się tutaj z fanami historią o swoim uzależnieniu i problemach, które trawiły go już po zakończeniu kręcenia filmów o Potterze. Bardzo fajnie, że aktor postanowił się podzielić takimi przeżyciami i chciał pokazać się z innej – tej niefilmowej – strony. Jednak jest to dziwnie poprowadzone, wciśnięte w dwóch krótkich rozdziałach trochę na siłę. No i ten cały moralizatorski ton, który się pojawił na zakończenie. Nijak to się miało do całości, którą dopiero co przeczytaliśmy.

Po drugiej stronie różdżki to zdecydowanie pozycja kierowana bardziej do fanów filmów o przygodach młodego czarodzieja, bo inne treści zostały odrobinę zmarginalizowane.