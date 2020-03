Poznaj prawdę – recenzja książki

Książka Poznaj prawdę. Agenci CIA zdradzą ci, jak przekonać każdego, by powiedział wszystko to dzieło trojga autorów - Philipa Houstona, Mike’a Floyda i Susan Carnicero – którzy dzielą się swoim doświadczeniem (teoretycznym i praktycznym) i powracają częściowo do tematyki, którą mogliśmy poznać w książce Anatomia prawdy.

Tym razem narracja autorów koncentruje się przede wszystkim na takim sposobie prowadzenia rozmowy, by udało się z dyskutanta wyciągnąć prawdę, albo też przekonać go do naszego stanowiska. Bardzo często jako przykłady podawane są prowadzone w rzeczywistości rozmowy, często wywiadowcze, ale nie zabrakło też rozmów wziętych z życia.

Poznaj prawdę podzielona jest na trzy części. Pierwsza i najbardziej obszerna koncentruje się na sposobie przeprowadzania przesłuchań (część z nich pokrywa się z wcześniejszą książką, ale ukazane są w innym aspekcie). Każdy kolejny rozdział prowadzi przez konkretne etapy rozmowy z podejrzanym (w zamieszczonych przykładach czasem staje się on nim dopiero w trakcie rozmowy), by pokazać, jak umiejętnie i skutecznie zbudować monolog przesłuchującego, który ponoć czyni cuda. Ponoć, bo czytając, jesteśmy pozbawieni całego napięcia, emocji i gry między rozmówcami, która dzieje się podczas przesłuchania. Niemniej autor daje całkiem sporo porad, które mogą się przydać także w bardzie prozaicznych okolicznościach.

Źródło: SQN

W drugiej części otrzymujemy komentarze do treści i zapisów rozmów przedstawionych wcześniej: to najbardziej analityczny i praktyczny rozdział, w którym dopowiedziane zostało to, czego nie byliśmy w stanie sami wyciągnąć. Rzucają też nowe światło i objaśniają niektóre kwestie.

Trzecia część jest za to najbardziej praktyczna, choć krótka i pokazuje z jakich źródeł i w jaki sposób powinniśmy czerpać informacje, żeby przygotować się do rozmowy. Nie ma tu większych zaskoczeń.

Całość uzupełnia słownik, a także pewna ciekawostka. W pierwszej części przedstawione zostało hipotetyczne przesłuchanie O.J. Simpsona, które – zgodnie z zasadami sztuki – powinno doprowadzić do przyznania się podejrzanego. Na końcu autorzy oferują ćwiczenie: zamieszczają oryginalne przesłuchanie Simpsona i zadają pytanie: jakie błędy zostały przeprowadzone.

Z jednej strony Poznaj prawdę nie da wam prostej metody na wykrycie, że wasz rozmówca kłamie. Z drugiej jednak jest tu sporo porad, które umiejętnie zastosowane i dopasowane do sytuacji, mogą być przydatne w codziennym życiu. Nie należy jednak zapominać, że cechy osobnicze, jak charyzma, też mają tu niebagatelne znaczenie.