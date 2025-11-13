placeholder
Reklama
placeholder

Rennsport - recenzja gry

Data premiery w Polsce: 13 listopada 2025

Miał być król, jest tylko parobek. Rennsport​ miało ożywić rynek symulatorów wyścigowych, ale zanim to się stanie, gra ma przed sobą długą drogę.
Ocena recenzenta:
5/10
Data premiery w Polsce:
13 listopada 2025
Data premiery w Polsce: 13 listopada 2025
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  Rennsport - recenzja 
Rennsport - recenzja gry Rennsport
Rennsport Nacon
Reklama

W świecie symulatorów wyścigowych, w którym rynek jest zdominowany przez kilku utytułowanych gigantów, każde nowe wejście budzi naturalną ciekawość i ostrożny optymizm. Rennsport od samego początku kreował się na śmiałego pretendenta do tronu, projekt z ambicjami sięgającymi chmur, wsparty nowoczesnym silnikiem i wysławiany przez środowisko e-sportowe.

Po bliższym zapoznaniu się z tytułem okazuje się jednak, że mamy do czynienia z produktem wyraźnie rozdartym między dwiema rzeczywistościami. Z jednej strony stoją niewątpliwie śmiałe założenia i iskra prawdziwego potencjału, a z drugiej – frustrujące wrażenie, że gra została wypuszczona na rynek w formie wyraźnie niedokończonego szkicu, którego ostateczny kształt poznamy dopiero w przyszłości. To poczucie niepełności, niczym natrętny pasażer na tylnej kanapie, towarzyszy graczowi przez całą podróż, stając się kluczowym, choć niepożądanym, elementem całego doświadczenia.

RennsportNacon

Potencjał zmarnowany

Wejście do świata Rennsport napawa początkowo mieszanymi uczuciami. Gra opiera się na silniku Unreal Engine 5, co teoretycznie powinno stanowić gwarancję wizualnego i technologicznego kunsztu. W praktyce oprawa graficzna prezentuje się wybitnie… nierówno. Nie ulega wątpliwości, że modele samochodów wykonano z dużą dbałością o detal – karoserie odbijają światło w wiarygodny sposób, a wnętrza kokpitów są starannie wymodelowane. Także tory wyścigowe, zarówno te autentyczne, jak i fikcyjne, potrafią zrobić dobre pierwsze wrażenie, oferując bogato zdobione otoczenie i zatłoczone trybuny. Jednakże całość nie porywa w sposób, w jaki powinna porwać produkcja. Brakuje jej tego ostatniego szlifu, polotu, który decyduje o prawdziwym fotorealizmie. Sielankę psują natomiast widoczne i częste problemy techniczne. Efekt tzw. pop-inu, czyli nagłego pojawiania się tekstur o wyższej rozdzielczości w miarę zbliżania się do obiektów, skutecznie burzy immersję, przypominając, że technologia nie została tu w pełni okiełznana. Podobnie irytujący jest efekt ghostingu, gdy koła pojazdów zdają się pozostawiać po sobie lekkie, przezroczyste smugi. Na tym tle nieco lepiej prezentuje się warstwa dźwiękowa. Odgłosy silników, piski opon i ogólna kakofonia wyścigu są oddane z solidną starannością.

Fizyka na równi z oprawą graficzną

Gdy już opuścimy garaż i wyjedziemy na tor, trafiamy do sedna doświadczenia, jakim jest model fizyki jazdy. Tutaj Rennsport prezentuje podejście, które najłaskawiej jest określić jako mieszane. Zamiary twórców są bowiem szlachetne – fizyka pojazdów wyraźnie dąży do realizmu, a różnice w charakterze i zachowaniu poszczególnych samochodów są dla gracza odczuwalne.

To nie tyle gra, co obietnica gry.

Prawdziwym atutem na PlayStation 5 jest wykorzystanie kontrolera DualSense, którego force feedback zapewnia cenną informację zwrotną o trakcji, poślizgach i pracy hamulców. To właśnie ten element najbardziej przybliża gracza do iluzji prawdziwego kierowania bolidem. System zarządzania temperaturą opon wprowadza zaś powiew taktycznego myślenia, zmuszając do ostrożnego rozgrzania gumy i dbania o jej stan w trakcie długiej walki. Niestety, ten obiecujący fundament jest systematycznie podkopywany przez niedopracowane elementy. Niektóre samochody bywają irytująco nieprzewidywalne i nerwowe w zakrętach, sprawiając wrażenie nie do końca dopracowanych. Sporadycznie, ale regularnie, zdarzają się też błędy, które prowadzą do nagłych, całkowicie nielogicznych zachowań pojazdu, skutecznie niszcząc poczucie realizmu i wymagając od deweloperów jeszcze wielu godzin pracy nad poprawkami.

Solo czy z innymi?

Jeśli jednak niedoróbki fizyki można uznać za drobne irytacje, to prawdziwą, otwartą raną Rennsport jest katastrofalna sztuczna inteligencja przeciwników w trybie single player. Zachowanie botów wykracza daleko poza ramy zwykłej niedoróbki, wkraczając na teren kompletnej porażki projektowej. Przeciwnicy komputerowi pozbawieni są jakichkolwiek instynktów wyścigowych. Podejmują irracjonalne decyzje, hamują w zupełnie losowych miejscach na prostych, wpadają na barierki bez wyraźnego powodu, a ich styl jazdy jest tak chaotyczny, że zamiast stymulującej rywalizacji, generuje jedynie nieustanny chaos. Ta jedna, fundamentalna wada skutecznie uniemożliwia czerpanie jakiejkolwiek przyjemności z samotnej gry. Tryb single player, który mógłby służyć za trening lub oferować odprężającą rozrywkę, zostaje tu sprowadzony do serii frustrujących incydentów i walki z nieprzewidywalnymi przeszkodami, a nie godnymi rywalami.

RennsportNacon

Tryb gry jednoosobowej jest przy tym wyraźnie zaniedbany i potraktowany po macoszemu, ograniczając się do serii podstawowych, mało inspirujących wyzwań, pozbawionych głębi, narracji czy jakiejkolwiek motywacji do długotrwałej zabawy. W tym jałowym krajobrazie prawdziwym ratunkiem i jedynym wyraźnie dopracowanym filarem jest tryb wieloosobowy. Działa on płynnie, oferuje system rankingowy i (co jest jego największym atutem) pełną cross-platformowość, pozwalając graczom ścigać się z użytkownikami głównych platform. To właśnie tutaj, w rywalizacji z żywymi ludźmi, Rennsport pokazuje iskierkę tego, czym mógłby być. Niemniej, nawet ten jasny punkt przyciemniają braki podstawowych funkcji, takich jak dynamiczna pogoda czy zmiany pory dnia, których nieobecność odbija się negatywnie na realizmie i różnorodności doznań.

Rennsport to tytuł, który z bólem serca można określić mianem niewykorzystanej szansy. Jest to projekt o wyraźnie rozpoznawalnym i nieprzeciętnym potencjale, który aktualnie pozostaje w znacznym stopniu uśpiony i niezagospodarowany. Pod względem czystej zawartości, Rennsport startuje z wyjątkowo skromnym pakietem. Około osiemnastu samochodów i czternastu torów to oferta, która w zestawieniu z dojrzałymi konkurentami prezentuje się po prostu ubogo. Jego niezaprzeczalnymi siłami są płynna i atrakcyjna rozgrywka wieloosobowa z cross-play oraz przyzwoity, choć wymagający dopracowania, model jazdy.

Rennsport

arrow-left
Rennsport
Nacon
arrow-right

Ciężar technicznych niedoróbek, fatalna sztuczna inteligencja, uboga i monotonna zawartość dla graczy single player oraz mikropłatności sprawiają, że jest to propozycja wyłącznie dla najbardziej cierpliwych i wyrozumiałych entuzjastów gatunku. To tytuł dla tych, którzy są gotowi inwestować swój czas i – potencjalnie – pieniądze w nadziei na to, że przyszłe aktualizacje przekształcą tę surową bryłę w lśniący diament. Dla przeciętnego gracza, który poszukuje na konsoli kompletnego, dopracowanego i satysfakcjonującego symulatora wyścigowego od dnia premiery, Rennsport w swoim obecnym kształcie nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom. To nie tyle gra, co obietnica gry. I tylko od jej twórców zależy, czy ta obietnica kiedykolwiek zostanie spełniona.

Rennsport
Tagi:  Rennsport - recenzja 
Rennsport - recenzja gry Rennsport
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 28 lat później: Świątynia kości
-

Nadchodzi sequel tegorocznego hitu! Nowe zdjęcie z 28 lat później: Świątynia kości

2 2. sezon Monarch: Dziedzictwo potworów
-

2. sezon Monarch z pierwszym zwiastunem i datą premiery. Kong wraca w dużo groźniejszej formie

3 Bez twarzy
-

John Woo i Nicolas Cage wracają w duecie. Połączą siły przy mafijnej biografii.

4 Super Mario Galaxy 2
-

Obsada sequelu Mario zaskakuje nową gwiazdą. Illumination dokręca tempo.

5 Fallout 2 sezon
-

Fallout 2. sezon - zwiastun i data premiery. Szpon śmierci, Legion Cezara... co za widowisko!

6 Świąteczna opowieść Disneya: Nasze najlepsze Święta
-

Disney rusza ze świątecznym spotem. Twórca Thora: Ragnarok serwuje emocje w swoim stylu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e07

Chicago Fire

s27e08

Miasteczko South Park

s28e03

Miasteczko South Park

s11e07

Chicago Med

s13e07

Chicago PD

s49e08

Ryzykanci

s2025e220

Moda na sukces

s42e278

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Julia Kamińska
Julia Kamińska

ur. 1987, kończy 38 lat

Gerard Butler
Gerard Butler

ur. 1969, kończy 56 lat

Devon Bostick
Devon Bostick

ur. 1991, kończy 34 lat

Joe Mantegna
Joe Mantegna

ur. 1947, kończy 78 lat

Steve Zahn
Steve Zahn

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV