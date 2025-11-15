Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Rewolwerowcy – recenzja filmu

Jeśli macie ochotę na western w klasycznym wydaniu, to chyba lepiej sięgnąć po inny tytuł niż Rewolwerowcy.
Ocena recenzenta:
3/10
Reklama
placeholder
Michał Kujawiński
Michał Kujawiński
Tagi:  recenzja 
Rewolwerowcy
Rewolwerowcy foto. materiały prasowe
Reklama

Za reżyserię odpowiedzialny jest Brian Skiba, dla którego to nie jest pierwsze filmowe rodeo – wcześniej miał styczność z filmami utrzymanymi w podobnym tonie, a nawet gatunku. W filmie Link not found nie widać jednak, by jakkolwiek te wcześniejsze doświadczenia zaowocowały czymś więcej niż pokazem schematów i klisz do odhaczenia w ramach tak przyjętej konwencji. W trakcie seansu miałem nawet wrażenie, że oglądam bardzo ubogą adaptację gry Red Dead Redemption 2, bo widzimy tutaj przez większość czasu kilka inspiracji, fascynacji i bardzo mało świeżości.

Wszelkie niedociągnięcia próbuje się przypudrować szarym filtrem i sporą ilością akcji. Skład bohaterów zestawiony z wyrzutków niczym szczególnym się nie wyróżnia, a tylko Nicolas Cage i jego absurdalnie zła rola jest gotowa wybudzić widza z letargu. Sceny, w których cytuje fragmenty z Biblii i mówi z dziwną chrypą, przypominają aktorstwo metodyczne, jakie uprawiał w Jaja w tropikach Kirk Lazarus, grany przez Roberta Downeya Jr.. Problem w tym, że wówczas RDJ parodiował właśnie takie aktorstwo w filmie będącym satyrycznym komentarzem, a Cage dając z siebie sto procent, właśnie w takim kierunku poszedł w produkcji zrealizowanej w poważnym tonie.

Rewolwerowcy to ten typ filmu, który pod względem technicznym wygląda całkiem przyzwoicie. To nie tak, że sceny strzelanin wypadają tanio lub uzyskano efekt komiczny w trakcie krwawych pojedynków. Tutaj raczej wszystko trzyma się kupy, podobnie jak scenografia i warstwa muzyczna. Do tego dochodzą naprawdę dobrzy aktorzy, bo główna rola przypadła choćby Stephenowi Dorffowi. Problem w tym, że fabuła pozbawiona jest czegoś, co jakkolwiek wzbudzałoby emocje w trakcie oglądania.

Akcja rozpoczyna się w 1903 roku w Nowym Jorku, gdzie dochodzi do strzelaniny. W jej trakcie śmiertelnie ranny zostaje Robert Keller. Jego brat, Thomas (Stephen Dorff), zmuszony jest oddać strzały w obronie własnej — do napastnika, którym okazuje się potomek rodu Rockefellerów. To w praktyce oznacza dla Thomasa podpisanie wyroku śmierci. Cztery lata później widzimy mężczyznę wciąż ukrywającego się na południu, starającego się przetrwać, choć nieustannie ścigany jest przez łowców nagród. Znajduje schronienie w miasteczku Redemption, którego mieszkańcy — w większości również poszukiwani — upozorowali własne śmierci i pogrzeby. Miejscowy fotograf Ben (Nicolas Cage) dokumentuje wszystko na dowód aparatem, a po „śmierci” i symbolicznych narodzinach pod nową tożsamością uciekinierzy żyją dalej u boku Jericho (Costas Mandylor), przywódcy bandy.

Muszę przyznać, że nawet pisząc te słowa wyżej, poczułem, że tkwił w tym filmie spory potencjał, bo brzmi to naprawdę ciekawie. Problem w tym, że western to nie tylko strzelaniny, tutaj też przydałoby się pobyć więcej z postaciami i zarysować ich profile charakterologiczne. Wydarzenia u Skiby dzieją się bez jakiegokolwiek scenariuszowego rozwinięcia. W miasteczku pojawia się tajemnicza kobieta z dzieckiem, wiemy, że jej przeszłość jest powiązana z Thomasem, ale wszystko musimy brać na słowo honoru, bo przez cały film wspólnych interakcji jest niewiele. Wcześniej nie zarysowano kontekstu, dlaczego doszło do zamordowania potomka Rockefellera, a nawet nie ma szczególnie udanego podbudowania konfliktu Thomasa z jednak żyjącym bratem, bo twórcy nie są tym zwyczajnie zainteresowani. Robert pojawia się w miasteczku ze swoim gangiem i rozpoczyna się polowanie, ale nawet ten element nie jest szczególnie atrakcyjny. Już wiele razy widzieliśmy to w kinie, gdzie nietypowa grupka połączona przykrymi doświadczeniami stara się zjednoczyć w walce z wrogami. Ci, którzy przeszli na ścieżkę dobra, muszą stoczyć bój z tymi, którzy nie zamierzają zbaczać ze ścieżki zła. Film nie oferuje jednak za wielu niuansów psychologicznych, a pojedynki szybko stają się powtarzalne i nieciekawe.

Rewolwerowcy

arrow-left
Rewolwerowcy
foto. materiały prasowe
arrow-right

Największą bolączką Rewolwerowców jest to, że ten film nie jest w ogóle autentyczny. Realizowany na poważnie western zyskuje w momencie, gdy bohaterowie są wiarygodni, a świat przedstawiony jest skrupulatnie zaplanowany. Tutaj dialogi przyprawiają o ból głowy, a bohaterowie wyglądają tak, jakby larpowali western, niż faktycznie byli związani z minioną epoką. Stephen Dorff gra na jednej nucie, Heather Graham gra bardzo teatralnie, a Nicolas Cage poleciał jak nigdy dotąd, co może bawić, ale z pewnością jeszcze bardziej utrudnia utrzymanie filmu w tonie, jaki był intencją reżysera. Wciąż jednak to właśnie Cage sprawia, że nawet gorsze i absurdalne sceny jakkolwiek da się zapamiętać. Szczególnie ta z szubienicą, którą warto analizować pod kątem tego, jak nie reżyserować takich sekwencji.

Jest zatem gęsto, jak w rasowym westernie, ale to tylko fasada sztuczności nałożona na film pozbawiony ciekawego scenariusza i wypełniony aktorami, którzy chyba sami nie wierzą w swoich bohaterów. W taki sposób westernu nie da się przywrócić do łask. W najgorszym wypadku takie filmy ten proces skutecznie powstrzymują.

Rewolwerowcy Dzikiego Zachodu
Tagi:  recenzja 
Rewolwerowcy
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,0

2008
Jaja w tropikach
Oglądaj TERAZ Jaja w tropikach Komedia
Powiązane gry
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - przemiana Quaritcha ważnym wątkiem. James Cameron zapowiada złoczyńcę

2 20. Zombieland
-

Zombieland 3 nadchodzi? Reżyser zdradza możliwy rok premiery

3 Avengers: Doomsday
-
Plotka

Avengers: Doomsday - nie tylko Robert Downey Jr jako Doktor Doom? Zaskakujący przeciek

4 Rekinado 7
-

Rekinado 7 nadchodzi. Twórcy ujawniają pierwsze informacje

5 Daredevil: Odrodzenie
-

Daredevil: Odrodzenie – 2. sezon pełen intensywnej akcji. Aktor: Byłem cały posiniaczony

6 Star Trek
-

Kinowy Star Trek ogłoszony. Scenarzyści zrobią reboot serii?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e07

My Hero Academia

s16e02

Gold Rush: Alaska

s42e283

Ridiculousness

s42e284

Ridiculousness

s42e285

Ridiculousness

s2025e224

Anderson Cooper 360

s23e34

Real Time with Bill Maher

s2025e45

Firing Line with Margaret Hoover
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Wybryk

12

lis

Film

Wybryk
Camper

12

lis

Film

Camper
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sophia Di Martino
Sophia Di Martino

ur. 1983, kończy 42 lat

Jonny Lee Miller
Jonny Lee Miller

ur. 1972, kończy 53 lat

Grzegorz Damięcki
Grzegorz Damięcki

ur. 1967, kończy 58 lat

Shailene Woodley
Shailene Woodley

ur. 1991, kończy 34 lat

Yaya DaCosta
Yaya DaCosta

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV