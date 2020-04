Rick i Morty. Tomy 6-8 - recenzja komiksów

Fani serialu Rick i Morty mogą czuć się dopieszczeni – nowe odcinki pojawiły się na serwisach streamingowych, a kolejne tomy komiksu wychodzą regularnie, powiększając dostępne zasoby zabawnych historyjek. Sprawdzamy, czy seria nie straciła impetu i czy jakość historyjek nie zawodzi wiernego czytelnika.

Tomy trzymają swoją strukturę ustaloną na samym początku – najpierw kolejne zeszyty, będące zamkniętymi historiami lub dłuższymi seriami, na końcu krótkie i urozmaicone pod względem tematyki i technik tworzenia one-shoty. Dzięki temu formuła samego serialu, w którym można zmieścić wszelkie uniwersa oraz najbardziej szalone pomysły, jest w stanie bezproblemowo przenieść się na karty komiksu. Twórcy, jak tylko nabrali pewności w tworzeniu najbardziej zwariowanych i pokręconych przygód, nieustannie kopali coraz głębiej w poszukiwaniu nowego materiału. A powiedzmy sobie szczerze – ludzkość to niewyczerpane źródło inspiracji.

Rick i Morty. Tom 6 - okładka

Weźmy na przykład historię związaną z urządzeniem oceniającym potencjał zostania Hitlerem. Jest to nie tylko szybka lekcja „dlaczego faszyzm uznajemy za zło”, ale również dotyka kwestii potencjału ludzkiego i nieskończonych wersji naszych bohaterów. Każe zastanowić się nad tym, czy samo prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zjawiska jest podstawą do co bardziej radykalnych kroków. Morty dostaje niełatwą lekcję, którą czytelnik sam musi ocenić.

Coraz więcej własnych historii dostają różni bohaterowie, mniej skupiając się na relacji pewnego szalonego dziadka i jego niewydarzonego wnuka, a częściej eksplorując możliwości innych postaci. I tak dla przykładu Summer poznaje rzeczywistość, w której jej wspaniała więź z matką przyczynia się do stworzenia środowiska idealnego dla poprawienia jej pewności siebie. Summer staje się tam super popularną nastolatką, szczęśliwą, ale świadomą też, że jej inne wersje będą próbowały przejąć jej miejsce. Gorzka lekcja o grzechach ojców spłacanych przez synów, chociaż w psychodelicznej wersji.

Seria komiksowa Rick i Morty. Tom 8 na szczęście trzyma poziom wytyczony przed czwarty i piąty tom, dając nadzieję, że dzięki temu czeka nas podwójna dawka niesamowitych przygód wśród niezliczonych wszechświatów, kosmitów oraz ulubionych bohaterów.