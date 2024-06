Ród Smoka: sezon 2, odcinek 1-2 - recenzja

foto. materiały prasowe

Reklama

Wracamy do podzielonego Westeros, gdzie po jednej stronie konfliktu stoi Księżniczka Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), której ojciec kiedyś obiecał objęcie Żelaznego Tronu, po drugiej stronie mamy zaś Króla Aegona Targaryena (Tom Glynn-Carney) syna Królowej Alicent Hightower (Olivia Cooke). Jest on prawowitym spadkobiercą Króla Viserysa Targaryena. Nie ma zamiaru oddać tronu ani władzy. Konflikt pomiędzy rodziną się nasila i jest stale podsycany. Wojna wisi w powietrzu. To że do niej dojdzie jest tylko kwestią czasu. Poprzedni sezon skończył się śmiercią Księcia Lucerysa Velaryona, za którą stało urażone ego Księcia Aemonda Targaryena (Ewan Mitchell). Oczywiście młody wojownik nie przyznał się do zbrodni, jaką popełnił, tylko zrzucił winę na Aegona i doradzających mu Otto Hightowera. Przelana krew wymaga zemsty. Oko za oko. Syn za syna. Wszak Książę Daemon Targaryen (Matt Smith) nie może puścić takiej zniewagi bez porządnego ukarania drugiej strony. Konflikt wchodzi na wyższy poziom okrucieństwa.

Nie przypuszczałem, że 2 sezon rozpocznie się od tak mocnych akcentów i z tak szybkim tempem. Twórcy jednak wiedzą, czego fani chcą najbardziej, czyli spisków, knowań i krwi. I to im właśnie dostarczają. Pierwszy odcinek przechodzi od razu do czynów, stawiając nam w centrum wydarzeń Aegona Targaryena. Człowieka, który przede wszystkim chce być kochanym przez wszystkich władcą. Najchętniej spełniłby wszelkie zachcianki ludzi, którzy przychodzą do niego ze swoimi problemami. Jednak jako niedoświadczony dowódca nie bierze pod uwagi wielu czynników. Na co często, ku jego rozgoryczeniu, wskazuje mu doradca Ser Otto Hightower. Problem w tym, że robi to z wyższością, jakby to on był władcą. Nie odnosi się do swojego wnuka z odpowiednią czcią. Młodzieniec puszcza mu to płazem, ale do czasu. Ci którzy czytali książkę wiedzą, co będzie punktem zwrotnym pierwszych dwóch odcinków. Ja natomiast staram się to ominąć, nie psując zabawy tym, którzy z literackim pierwowzorem Georga R.R. Martina nie mieli styczności. Mogę powiedzieć za to, że aktorsko Tom Glynn-Carney świetnie ukazał powolne popadanie w obłęd Aegona. Robi to w taki sposób, że widz to rozumie. Współczuje mu. Nie patrzy na niego jak na Joffrey Baratheon z Gry o Tron. I choć to porównanie nasuwa się samo, to są to dwaj totalnie inni władcy. Jeden był po prostu sadystą, któremu sprawiało frajdę znęcanie się i poniżanie innych. Aegon natomiast jest młodym człowiekiem, którego dotyka wielka tragedia, z którą nie potrafi sobie poradzić. Ogarnia go wściekłość, która przejmuje nad nim kontrole. Jest to świetnie napisana postać i jeszcze lepiej zagrana.

Wydarzenia z końca pierwszego odcinka generalnie zdefiniują cały sezon. Odbiją się piętnem na relacji Alicent Hightower z jej synową Helaeną Targaryen. Każda z nich do końca końca swoich dni będzie żyła w przekonaniu, że to co się wydarzało było ich winą. A architekt całego tego szaleństwa kryje się gdzie indziej. W innym zamku. Zarówno Olivia Cooke jak i Phia Saba doskonale rozumieją, w jakim stanie psychicznym znajdują się ich bohaterki i grają je bezbłędnie. Widz bez żadnego powodu wierzy w ich ból i rozterki. Wydarzenia tej jednej feralnej nocy położą się cieniem również na związku Rhaenyra Targaryen ze swoim wujem Daemonem. Na tym chyba polega największa siła Rodu Smoka i tej całej opowieści. Tutaj każdy spiskuje z egoistycznych pobudek, ale cierpią na tym wszyscy. Nie ma ludzi całkowicie niewinnych. Nawet dzieci wykorzystują swoją pozycję władzy nad starszymi, którzy mają niższą od nich klasę społeczną.

Podoba mi się, w jaki sposób twórcy zacieśniają rozpoczęte w poprzednim sezonie wątki, nie zwalniając tempa. Dwa pierwsze odcinki nie są przegadane. Są bardzo gęste pod względem wydarzeń i towarzyszących im emocji. Przewija się tutaj bardzo wiele postaci zaangażowanych w nadchodzące wydarzenia. Każda z osób dramatu ma tutaj własny interes do zrobienia.

Ród smoka - sezon 2

Pod względem wizualnym Gra o tron: Ród smoka dalej stoi na bardzo wysokim poziomie wyznaczonym przez Grę o Tron. Widać, że większość scen została nakręcona w prawdziwych wnętrzach. Ogromnych pomieszczeniach mających udawać kamienne komnaty zamku. Do tego miasto okalające Westeros jest żywe. Ulice są pełne ludzi żyjących swoim życiem, których los co jakiś czas jest wplątywany w wojnę władców.

Drugi sezon Rodu Smoka zalicza mocne wejście i muszę przyznać, że twórcy doskonale wykorzystali powierzony im czas na dopracowanie odcinków zarówno pod względem aktorskim, wizualnym jak i muzycznym. Już w pierwszych dwóch odcinkach dostajemy intrygi, krew, łzy, zdrady, pojedynki. Fani na pewno będą bardziej niż zadowoleni. Ten serial ogląda się jak najwyższej jakości film. Istnieje też bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten serial jakością swojego scenariusza przeskoczy Grę o Tron, która miała bardzo średnią końcówkę i niezwykle rozczarowujący finał. Zapowiada się, że ta produkcja nie popełni tego samego błędu. Jak na razie ogląda się ją wybornie.