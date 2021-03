Ruchomy chaos. Na ostrzu noża – recenzja książki

Zysk i S-ka

Patrick Ness polskiemu czytelnikowi znany jest przede wszystkim za sprawą młodzieżowej powieści grozy Siedem minut po północy, która parę lat temu doczekała się ekranizacji. Otwierająca cykl Ruchomy chaos powieść Ruchomy chaos. Na ostrzu noża również kieruje przede wszystkim do nastoletniego czytelnika, ale dzieje się tak za sprawą wieku głównych bohaterów: zawarta w tekście ilością przemocy i dramatycznych scen można by spokojnie obdzielić prozę przeznaczoną dla dorosłych.

Sceną wydarzeń jest skolonizowana przez ludzi planeta, na której na skutek obcego wirusa wymarły wszystkie kobiety, a ocaleni mężczyźni – podobnie jak wszystkie rodzime istoty – zaczęli telepatycznie emitować swoje nawet najskrytsze myśli. Nastoletni Todd, na skutek nieprzewidzianych okoliczności, zmuszony jest do ucieczki z rodzimej osady i w nieoczekiwanym towarzystwie do niebezpiecznej podróży. Odkrywa świat, który jest inny niż mu się wydaje.

Źródło: Zysk i S-ka

Jak przystało na powieść young adult, akcja z licznymi zwrotami akcji toczy się wartko. Na pochwałę zasługuje także wyjściowy pomysł, chociaż jego konsekwencje (m.in. społeczne) wydają się nie w pełni wykorzystane. Interesująca jest też strona językowa: postaci z różnych stron świata posługują się specyficznymi gwarami. Całość składa się na spójny obraz, a jednocześnie autor otwiera wiele furtek, do uzupełniania tła w następnych tomach.

Denerwuje natomiast maniera trzymania na siłę czytelnika w niewiedzy. Kluczowe informacje, chociaż są dla bohaterów na wyciągnięcie ręki, niemal do końca powieści pozostają niedostępne. Zdarza się też, że nawet jeśli postaci wejdą w ich posiadanie, to nie są one ujawniane odbiorcy. To sztuczne podtrzymywanie napięcia działa tylko na krótką metę, ale niestety jest normą w całej powieści, aż do zakończenia, oczywiście zwieńczonego potężnym cliffhangerem. Jednakże budząca się przez to irytacja jest mniejsza niż chęć poznawania dalszych etapów tej sprawnie napisanej historii.

Na ostrzu noża to barwna, przepełniona akcją powieść fantastyczna. Nie dziwi więc decyzja o jej zekranizowaniu, z Tomem Hollandem i Daisy Ridley w rolach głównych. Powieść z pewnością znajdzie swoich fanów – a jak wypadnie film, to się przekonamy.