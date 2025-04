fot. Columbia Pictures // People

Trwa postprodukcja sequelu Koszmaru minionego lata, który wyreżyserowała Jennifer Kaytin Robinson. W obsadzie znajdują się Jonah Hauer-King, Sarah Pidgeon, Chase Sui Wonders, Madelyn Cline i Tyriq Withers, których możemy zobaczyć na pierwszy zdjęciach promocyjnych. Ponadto na fotografiach są też Jennifer Love Hewitt oraz Freddie Prinze Jr., którzy powracają do swoich ról.

Brandy Norwood w sequelu Koszmaru minionego lata?

Na nowych materiałach promocyjnych nie ma Brandy Norwood, która wcielała się w przyjaciółkę Julie, Karlę Wilson, w Koszmarze następnego lata (1998). Nie wiadomo czy pojawi się w nadchodzącym filmie, ale w najnowszym wywiadzie dla serwisu People reżyserka tajemniczo stwierdziła:

Musicie pójść do kina.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu aktorka, gdy została zapytana o powrót do roli Karli podczas promocji swojego najnowszego filmu The Front Room, odpowiedziała, że słyszała pewne rzeczy o tym. Dodała, że ma taką nadzieję, ale nie miałam pomysłu, w jaki sposób powinna wrócić.

W poniższej galerii możecie zobaczyć nowe zdjęcia oraz plakat z filmu I Know What You Did Last Summer, który będzie mieć premierę w kinach 18 lipca.

