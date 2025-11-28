placeholder
Reklama
placeholder

Sisu: Droga zemsty - recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 28 listopada 2025

Sisu: Droga do zemsty to kontynuacja fińskiego kina akcji, która nie zwalnia tempa, nie rozczarowuje ani nie traci uroku jedynki. Nie ma tu już tego uderzenia świeżości i zaskoczenia, ale nie zmienia to faktu, że wciąż jest to solidna rozrywka.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
28 listopada 2025
Data premiery w Polsce: 28 listopada 2025
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Sisu 2: Road to Revenge fot. materiały prasowe
Reklama

Sisu: Droga do zemsty, podobnie jak pierwsza część, jest pastiszem kina akcji w najlepszym wydaniu. Mamy więc historię opowiedzianą na poważnie, ale tym razem w powojennej rzeczywistości, w której złoczyńcami są sowieccy żołnierze. Zaskakujące, jak w bardzo prosty sposób nadano temu osobisty charakter i głębszy wydźwięk emocjonalny. Obserwujemy bohatera, który rozbiera swój dom rodzinny, będący na terenie Związku Radzieckiego. Pozyskane z niego deski chce przewieźć do Finlandii, ale wrogowie mu na to nie pozwalają. Pogłębienie tego wydźwięku następuje przez bezpośrednie starcie bohatera z rosyjskim oficerem odpowiedzialnym za straszliwą śmierć jego rodziny. Jest to wyjątkowe, bo reżyser prostymi narzędziami rozkłada akcenty, budując emocje widzów w sposób naturalny i niewymuszony. Pojawia się też pies, który – podobnie jak w Johnie Wicku – stanowi pewnego rodzaju emocjonalną manipulację. Zostało to pokazane z oczekiwaną przesadą, ale w poważnym tonie – jak na pastisz przystało. Będziemy niepokoić się jego losem podczas walk, ale zwierzak stanowi doskonały kontrapunkt dla ekranowej rzezi. Może twórca w pewnym sensie chciał pokazać, w jakim banalnie prostym narzędziu tkwiła przyczyna sukcesu Johna Wicka. Dla zaniepokojonych spoiler: piesek przeżył! 

Pastisz sam w sobie charakteryzuje się przesadą, która pojawia się na ekranie pomimo poważnego tonu wydarzeń i całej atmosfery (scena z czołgiem znikąd wypada prześmiesznie!). To nadaje filmowi Sisu: Droga do zemsty odpowiedni klimat, bo przecież nie chodzi tu o głębszą historię, przesłanie czy filozoficzną rozprawę nad życiem. Na ten seans idziemy, by oglądać, jak weteran II wojny światowej, fiński komandos, przedziera się jak przecinak przez zastępy sowieckich żołnierzy. Twórcy popisują się kreatywnością w sposób fenomenalny. Wszystkie sceny akcji są przemyślane, dopracowane i szalenie pomysłowe. To gwarantuje zaskoczenia, które pojawiają się częściej, niż możecie oczekiwać. Jest to widowiskowe, przegięte i przerysowane, ale zarazem pokazane z klasą i w sposób diabelnie rozrywkowy oraz satysfakcjonujący. Mamy dużo dystansu i czarnego humoru. Podobnie jak w pierwszej części Sisu, twórcy mają nadzieję, że damy się ponieść takiej konwencji, bo tego nie można traktować śmiertelnie poważnie. Sisu 2 to kreatywna zabawa formą i gatunkiem, która została przekuta w rozrywkę dającą wszystko to, co obiecuje zwiastun. A nawet więcej! I to prawie bez słów, bo główny bohater nic nie mówi podczas całego filmu.

Dwójka ma też przewagę nad pierwszą częścią w postaci charyzmatycznego czarnego charakteru. Pojedynek komandosa z sowieckim oficerem granym przez Stephena Langa to samograj kina akcji. Twórcy oczywiście ukazują go jako zło wcielone, które rozsmakowuje się w cierpieniu i śmierci. Mając takiego aktora, nie trzeba więcej, by to na ekranie działało. Lang jest świetny, a nie robi tak naprawdę zbyt wiele. Jego charyzma i oddanie tej specyficzności wystarcza, by był to godny przeciwnik dla fińskiego komandosa. Ostateczne starcie – biorąc pod uwagę motywację i chęć zemsty – jest legendarnie wręcz satysfakcjonujące. Słowo "legendarnie" nie zostało przeze mnie użyte przypadkowo, bo pada w dialogach, a twórcy przeszli samych siebie w tym, co wymyślili na komicznie przesadzony finał.

W tym wszystkim pojawia się niespodzianka – zakończenie Sisu: Droga do zemsty. Chodzi mi o to, co udało się przemycić w tym festiwalu przemocy. Prosta scena, w której są emocje i zrozumienie postaci – głębsze, niż mógłbym oczekiwać. Jeden moment, który nadaje temu charakter i szczyptę filmowej magii. Za to doceniam twórców jeszcze bardziej! Dobra rozrywka dla fanów gatunku, którzy oczekują pomysłowej i przegiętej akcji z nutką emocji! Traktować z dystansem!

Sisu: Droga do zemsty
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,4

2025
Sisu: Droga do zemsty
Zobacz w kinie Sisu: Droga do zemsty Wojenny

6,9

2022
Oglądaj TERAZ Sisu Wojenny
Powiązane osoby

Najnowsze

1 komiksy Marvel Dungeons of Doom zapowiedź
-

Marvel pokaże lochy Doktora Dooma. O te skarby będą walczyć wszyscy, ale niewielu przeżyje

2 Mads Mikkelsen
-

Mads Mikkelsen w obsadzie głosowej polskiej animacji! Kogo zagra?

3 Spider-Man i Punisher
-
Plotka

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - czy Punisher połączy siły z Pajączkiem? Nowe przecieki odpowiadają

4 Pojedynek
-

Finałowy zwiastun historycznego Pojedynku. W obsadzie gwiazda najlepszego serialu fantasy HBO

5 7. Harry Potter i Kamień Filozoficzny
-

Najchętniej oglądane filmy w Święto Dziękczynienia. Nie zgadniecie 1. miejsca; aż dwa filmy z Oz

6 Przyjaciółki
-

Przyjaciółki skasowane! Koniec serialu po 13 latach!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e17

SpongeBob Kanciastoporty

s33e09

The Graham Norton Show

s42e60

s2025e82

Occupation double

s01e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Świąteczny skok

26

lis

Film

Świąteczny skok
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Karen Gillan
Karen Gillan

ur. 1987, kończy 38 lat

Alan Ritchson
Alan Ritchson

ur. 1984, kończy 41 lat

Colman Domingo
Colman Domingo

ur. 1969, kończy 56 lat

Mary Elizabeth Winstead
Mary Elizabeth Winstead

ur. 1984, kończy 41 lat

Aimee Garcia
Aimee Garcia

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV