Sofia, dziewczyna z kościanego domu - recenzja książki

Już od pierwszego zdania powieści Kiran Millwood Hargrave zostajemy wrzuceni w sam środek baśniowo-zatrważającego świata: „W ruinach dawnego klasztoru na przedmieściach Sieny pewna dziewczynka zbudziła się ze snu w kaplicy cmentarnej”. Choć od samego początku historii stykamy się ze słowami niosącymi upiorną rzeczywistość, szybko zauważamy, że nie jest ona przerażająca, gdyż została oswojona przez bohaterów.

Sofia, dwunastoletnia dziewczynka, mieszka w domu stworzonym z kości. Nieprzypadkowo – mama bohaterki jest ossuarystką, kościaną artystką. Dni spędza na rzeźbieniu w kościach finezyjnie wykończonych przedmiotów. W swojej sztuce jest nieprześcigniona, może nawet najlepsza na świecie. Tworząc kunsztowne szkatułki, pojemniki, biżuterię i całe pomieszczenia z kości, umie tchnąć w nie życie. Czasami jednak tego życia brakuje w samej twórczyni tych niezwykłości – Sofia ma wrażenie, że są dni, kiedy jej mama zostaje przygnieciona przez rzeczywistość i nie umie sobie z tym poradzić. Dziewczynka jest pewna, że momenty pełne zmartwień zapoczątkowała wizyta tajemniczej postaci w ich domu.

W przeddzień dwunastych urodzin Sofii mama obiecuje, że „skończyła z tym”, wybierze się tylko ostatni raz do miasta, a gdy wróci, będą świętować urodziny dziewczynki „jak największe święto”. Wbrew obietnicom kościana rzeźbiarka nie wraca do domu, a słuch o niej ginie. Sofia i jej młodszy brat Ermin trafiają do klasztornego sierocińca. Dzieci jednak nie czują się tam bezpiecznie i postanawiają uciec. Są zdeterminowane, by odnaleźć matkę, choć nie mają pewności, czy jeszcze w ogóle żyje. Pełne nadziei będą przemierzać podziemne labirynty włoskiego miasteczka, próbując rozwikłać zagadkę zniknięcia swojej rodzicielki.

Sofia, dziewczyna z kościanego domu to czwarta powieść Kiran Millwood Hargrave skierowana do młodszych czytelników. Autorka szybko zyskała uznanie i została obsypana wieloma nagrodami, w tym Waterstones Children's Book Prize oraz British Book Award's Children's Book of the Year. W swojej najnowszej książce po raz kolejny tworzy czarujący świat z odważnymi bohaterami i zaskakującymi elementami. Fascynującym motywem jest sztuka rzeźbienia w kości, znana przecież już od czasów prehistorycznych, kiedy to właśnie z takiego materiału wykonywano broń, naczynia i przedmioty codziennego użytku. Opowieść Millwood Hargrave to ukłon w stronę kultury ludów pierwotnych, dawnych tradycji i rzemiosła wymagającego precyzji. Sama fabuła zdaje się rozgrywać w średniowiecznej Sienie, nie brakuje tu więc także klimatycznej scenerii i opisów detali nawiązujących do gotyku. Sofia, dziewczyna z kościanego domu spodoba się wielbicielom powieści zanurzonych w historycznych czasach, w których rzeczywistość, wypełniona nieoczywistymi zdarzeniami, intrygami, niebezpiecznymi podróżami i ciepłymi uczuciami, przenika się z baśniowością.

Przepięknie wydana przez Wydawnictwo Literackie książka zachwyca również subtelnymi ilustracjami, które podkreślają magiczny urok historii i pozwalają zagłębić się w wykreowanym świecie.