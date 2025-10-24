placeholder
Reklama
placeholder

Springsteen: Ocal mnie od nicości - recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 24 października 2025

Dostaliśmy już filmowe biografie Freddiego Mercury’ego, Boba Dylana, Eltona Johna i Elvisa Presleya, więc przyszedł czas na Bruce’a Springsteena. Czy Scott Cooper znalazł sposób, by pokazać choćby wycinek z życia tego legendarnego muzyka w interesujący i nieszablonowy sposób? Sprawdzamy.
Ocena recenzenta:
9/10
Data premiery w Polsce:
24 października 2025
Data premiery w Polsce: 24 października 2025
Reklama
placeholder
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  recenzja 
Springsteen: Ocal mnie od nicości
Springsteen: Ocal mnie od nicości foto. materiały prasowe
Reklama

Akcja filmu zaczyna się w roku 1982, tuż po sukcesie, jaki Bruce Springsteen odnosi z albumem The River. To właśnie ten krążek czyni z niego gwiazdę. Wszyscy dostrzegają w nim ogromny talent, który może zmienić rynek muzyczny. Świat stoi przed nim otworem. Wytwórnia niecierpliwie czeka na kolejny album – oczami wyobraźni widzi wypełnione po brzegi stadiony, wyprzedane trasy koncertowe, liczne wywiady, wizyty w popularnych programach telewizyjnych, a nawet udział artysty w hollywoodzkich produkcjach.

Tyle że sam artysta tego nie widzi. Nie chce być bożyszczem tłumów, rozpoznawanym przez każdego na ulicy i podziwianym przez miliony. Jedyne, czego pragnie, to tworzyć muzykę, która oddaje to, co w danym momencie czuje. Dlatego wynajmuje dom w Colts Neck w stanie New Jersey, z którego pochodzi, i zaczyna pracować nad kilkoma bardzo prywatnymi utworami. Ma to być pewnego rodzaju katharsis – muzyczny dialog z samym sobą, próba przepracowania kilku traum z dzieciństwa, a może nawet sposób na zrozumienie siebie.

Reżyser i scenarzysta Scott Cooper uczynił właśnie ten fragment życia Springsteena tematem swojego filmu. Po przeczytaniu książki Warrena Zanesa o powstaniu albumu Nebraska uznał, że dzięki niej lepiej zrozumiemy muzyka i poznamy go z wrażliwszej strony. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bo przekonał samego artystę, by dał zielone światło na powstanie filmu o sobie. Wielu twórców próbowało wcześniej namówić go, by zgodził się na stworzenie filmowej biografii, ale konsekwentnie wszystkim odmawiał. Nie czuł, by jego życie nadawało się do zekranizowania. Obawiał się, że byłaby to przesłodzona laurka.

Cooper przekonał go jednak, że nie chce robić biografii legendy, lecz pokazać człowieka, który przez muzykę walczy ze swoimi demonami. Springsteen: Ocal mnie od nicości to nie klasyczna biografia, lecz znakomite studium walki z depresją i próba rozliczenia się z przeszłością – tą, która go uwiera, ale jednocześnie stanowi źródło artystycznej inspiracji. Wynikiem tej chęci wewnętrznego oczyszczenia jest nagrana w domowych warunkach kaseta, której zawartość staje się pewną obsesją artysty. Chce on, by w tym surowym stanie stała się jego kolejnym albumem. Walczy jak lew z każdym, kto stara się ją oczyścić lub zmienić.

W obrazie Coopera podoba mi się to, z jakim zrozumieniem traktuje on Springsteena i jego otoczenie, a także to, w jaki sposób ukazuje artystę, który walczy o siebie i swoją sztukę. Nie ma tu próby ubarwienia życiorysu, nadania mu rockandrollowego sznytu czy szukania sensacji. Jest cisza, ból oraz otoczenie, które rozumie swojego przyjaciela i stara się z całych sił pomóc mu w dotarciu do celu. Nie ma tu walki "z nim", a jedynie walka "u jego boku".

Nie jest to film łatwy. Na pewno nie jest nastawiony na masowego odbiorcę. Tempo jest dość powolne, a energicznych momentów scenicznych – takich jak w Rocketmanie czy Bohemian Rhapsody – tutaj nie znajdziemy. Springsteen: Ocal mnie od nicości to zupełnie inny rodzaj biografii, skupionej bardziej na procesie twórczym niż na pokazaniu genezy narodzin gwiazdy rocka. To raczej opowieść o trudnym dzieciństwie i dorastaniu w domu sterroryzowanym przez ojca alkoholika.

Springsteen: Deliver Me from Nowhere

arrow-left
Springsteen: Deliver Me from Nowhere
fot. 20th Century Studios
arrow-right

Rolę Springsteena powierzono Jeremy’emu Allenowi Whitowi, który idealnie do niej pasuje. Aktor znalazł sposób, by zainteresować widza i realistycznie ukazać ból człowieka pragnącego rozliczyć się z przeszłością, choć nie do końca wiedzącego, jak to zrobić. Źródłem tego bólu jest skomplikowana relacja z ojcem. Mężczyzna nie potrafił pogodzić się z tym, że jego życie nie potoczyło się tak, jak sobie wymarzył, że nie jest w stanie zadbać o rodzinę tak, jak na to zasługuje. Ten ból rzuca cień na jego relacje z żoną i małym Bruce'em, który nie umie sobie z tym wszystkim poradzić. Dorosły już Springsteen boi się, że popełni błędy ojca – tak bardzo, że nie potrafi zbudować trwałych związków z ludźmi, których kocha. Ucieka przed nimi, gdy tylko poczuje, że się do nich zbliża.

Te wszystkie emocje widać w oczach Whita. Co więcej, aktor większość utworów wykonuje sam, znakomicie oddając barwę głosu Springsteena. Robi to na tyle przekonująco, że momentami można się zastanawiać, czy śpiewa on, czy sam Bruce.

Springsteen: Ocal mnie od nicości to świetne kino — takie, po którym człowiek, jak po wysłuchaniu albumu Nebraska, musi na chwilę przystanąć i zastanowić się nad tym, co zobaczył i usłyszał. Nie jest to kolejna popcornowa biografia przeładowana kolorowymi momentami i stadionowymi obrazkami. Jeśli miałbym szukać porównań, bliżej jej do Kompletnie nieznanego niż do Elvisa. I bardzo mi to odpowiada, bo mogę poznać prawdziwego artystę, a nie jego wyobrażenie.

Springsteen: Ocal mnie od nicości
Tagi:  recenzja 
Springsteen: Ocal mnie od nicości
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,6

2025
Springsteen: Ocal mnie od nicości
Zobacz w kinie Springsteen: Ocal mnie od nicości Biografia

7,3

2024
Kompletnie nieznany
Oglądaj TERAZ Kompletnie nieznany Biografia

7,3

2022
Oglądaj TERAZ Elvis Biografia

7,9

2018
Bohemian Rhapsody
Oglądaj TERAZ Bohemian Rhapsody Biografia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 12. Rescue - chodzi tu po prostu o Pepper Potts w zbroi Iron Mana, która miałaby w pewnym momencie ruszyć Tony'emu na pomoc
-

Czy Gwyneth Paltrow wróci do MCU? „Mogę zagrać w kolejnym filmie Marvela”

2 Arabella Stanton
-

Arabella Stanton o wrażeniach z grania Hermiony w serialu Harry Potter. Niesamowita obsada audiobooka

3 Szybcy i wściekli 5
-

Vin Diesel zawsze wygrywa. Nowe zdjęcie potwierdza - Szybcy i wściekli 11 powstaną

4 Rocky Balboa
-

Rocky miał umrzeć w filmie Creed! Stallone zdradza niezrealizowany pomysł

5 7. Zniknięcia
-

Zniknięcia online. Premiera horroru w Polsce na platformie streamingowej

6 Spider-Man
-

Najlepsze filmy o superbohaterach - emocje od pierwszej do ostatniej minuty

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e03

Chirurdzy

s24e05

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e03

9-1-1

s21e16

Starożytni kosmici

s16e12

SpongeBob Kanciastoporty

s16e11

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e206

Moda na sukces

s27e05

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Eliza Taylor
Eliza Taylor

ur. 1989, kończy 36 lat

Oliver Jackson-Cohen
Oliver Jackson-Cohen

ur. 1986, kończy 39 lat

Katie McGrath
Katie McGrath

ur. 1983, kończy 42 lat

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham

ur. 1939, kończy 86 lat

Jemima Rooper
Jemima Rooper

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV