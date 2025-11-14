placeholder
Reklama
placeholder

Święta z eks - recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 12 listopada 2025

Netflix oficjalnie otworzył sezon na świąteczne komedie romantyczne. Na pierwszy ogień idą Święta z eks –​ film oczywisty, przewidywalny, ale klimatyczny i ciepły, a przecież dokładnie o to w tego rodzaju produkcjach chodzi.
Ocena recenzenta:
6/10
Data premiery w Polsce:
12 listopada 2025
Data premiery w Polsce: 12 listopada 2025
Reklama
placeholder
Jakub Jabłoński
Jakub Jabłoński
Tagi:  recenzja 
Święta z eks fot. Netflix
Reklama

Za oknem typowy polski listopad – to jeszcze nie czas na odświeżenie sobie dwóch pierwszych części Szklanej pułapki. Nie ma żadnych przesłanek, że zbliżają się święta. Na szczęście z pomocą przychodzi Netflix, który serwuje swoim użytkownikom sto pierwszą wersję bożonarodzeniowego filmu. Święta z eks to nic odkrywczego – widzieliście już to wszystko wiele razy. Ta produkcja Was nie zaskoczy. A jednak zawsze miło siąść przed ekranem w ciepłym swetrze i przenieść się do małego amerykańskiego miasteczka, w którym dzieje się magia. 

Święta z eks nie powalają na kolana pomysłem ani grą aktorską. Niektóre sceny są do bólu przerysowane, a kłótnie bohaterów sztuczne. Alicia Silverstone odrobinę się miota. Jej postać ma być trochę niezdecydowana, zagubiona i rozdarta, ale aktorka czasami próbuje grać bardziej ambitnie, co wychodzi nienaturalnie i nie pasuje do reszty. To tylko krótkie chwile, ale dość zauważalne. Przeważnie jednak ten film płynie swoim tempem i nie odbiega scenariuszem od bożonarodzeniowej matrycy, z której twórcy tak chętnie korzystają.

Normalnie trzeba byłoby nazwać Święta z eks filmem średnim. Takim, który odhacza się na tydzień przed świętami. Są jednak w tym tytule dwie wybijające się rzeczy, o których warto wspomnieć. To ukryte, wcale nie tak głęboko, mądre przesłanie. I nie chodzi mi o coś w stylu „stara miłość nie rdzewieje”, a raczej o pewien proces dochodzenia do tego, że „za płotem trawa nie jest bardziej zielona niż u nas” – że to, co nowe, smakuje dobrze tylko przez ulotną chwilę. Niby proste i oczywiste, a w kilku miejscach uderza mocno i niespodziewanie. Nowa partnerka jest wszystkim tym, czym chciała być była żona i tak dalej. Święta z eks "umieją" w powagę, ale rzadko ją stosują. I tak przechodzę do drugiej ważnej rzeczy w tym filmie, a więc humoru. Kilka razy zdarzyło mi się naprawdę głośniej zaśmiać. Jest parę powracających żartów, są co najmniej dwie postacie, które istnieją tylko po to, by rozładowywać swoim zachowaniem trudne emocje – Chet oraz Nigel. Ten pierwszy jest do bólu przerysowany, drugi to przykład nadwornego błazna, ale jego rola nie ogranicza się tylko do rozbawiania tłumów. Mężczyzna udziela mądrych rad i dzieli się trafnymi przesłaniami.

Jeśli zbierzemy razem te wszystkie elementy, wyjdzie solidna komedia romantyczna w świątecznym klimacie. Święta z eks są dokładnie tym, czym mają być – nie wybijają się ponad ustalone standardy, ale także ich nie zaniżają. Jeśli lubicie takie motywy, spokojnie możecie po ten film sięgnąć i na pewno się nie zawiedziecie. Typowy przedstawiciel gatunku bez wielkich nazwisk, które być może dodałyby odrobinę jakości. Daleko mu do bycia czymś więcej niż tytułem, o którym po dwóch dniach się zapomni, ale też nie można powiedzieć, że obejrzenie go to strata czasu.

Święta z eks
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,5

2025
Święta z eks
Święta z eks Komedia

Najnowsze

1 Odyseja
-

Odyseja Nolana może być największym widowiskiem w dziejach. Pierwsze spojrzenie na Konia Trojańskiego

2 HUAWEI XMAGE 2025
-

Polka wśród laureatów konkursu HUAWEI XMAGE Awards 2025!

3 Superman (2025) - zdjęcie z planu
-

Złoczyńca Man of Tomorrow oficjalnie wybrany. Tej postaci w filmach jeszcze nie było

4 Odyseja
-

Odyseja zmieni zasady epickiego rozmachu. Nolan poszedł na całość!

5 SpongeBob: Klątwa Pirata
-

SpongeBob wypływa na głębokie wody! Zwiastun Klątwy Pirata

6 Wichrowe wzgórza
-

Wichrowe wzgórza - pełny zwiastun. Margot Robbie i Jacob Elordi rozpalą kina w walentynki

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e06

Chirurdzy

s24e08

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e06

9-1-1

s21e18

Starożytni kosmici

s16e15

SpongeBob Kanciastoporty

s16e16

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e221

Moda na sukces

s27e07

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Camper

12

lis

Film

Camper
Święta z eks

12

lis

Film

Święta z eks
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Olga Kurylenko
Olga Kurylenko

ur. 1979, kończy 46 lat

Simone Susinna
Simone Susinna

ur. 1993, kończy 32 lat

Adam Bobik
Adam Bobik

ur. 1988, kończy 37 lat

Laura San Giacomo
Laura San Giacomo

ur. 1962, kończy 63 lat

Josh Duhamel
Josh Duhamel

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV