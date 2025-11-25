Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Szept ognia - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 14 maja 2025

Szept ognia Pauliny Hendel to pełne napięcia fantasy o dziewczynie, która przez przypadek staje się naczyniem dla uwięzionego maga. Dworskie intrygi, magia, humor i niebezpieczeństwo splatają się tu z opowieścią o szukaniu własnego miejsca.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
14 maja 2025
Data premiery w Polsce: 14 maja 2025
Reklama
placeholder
Serafina Knych
Serafina Knych
Tagi:  fantasy 
recenzja paulina hendel Fabryka Słów
Szept ognia Fabryka Słów
Reklama

Szept ognia to pierwszy tom serii, która od razu mnie wciągnęła nie tylko światem pełnym magii, ale przede wszystkim bohaterką, z której nikt nie próbował ulepić „idealnej wybranki losu”. Zoya dorastała w domu, gdzie zawsze była tą „drugą”. Starsza siostra podziwiana, ustawiona wysoko. Młodsza adoptowana, ale kochana bardziej niż ona. To doświadczenie sprawia, że Zoya nie szuka atencji, tylko spokoju i miejsca, gdzie wreszcie ktoś ją zobaczy. 

Wszystko zmienia się, kiedy trafia na Dwór Eld Veriani. Ma być tylko obserwatorką i przekazywać informacje rodzinie, ale przypadkiem rozbija starą, magiczną wazę. Wtedy w jej głowie pojawia się Malakar Eld Veriani – potężny mag, który kiedyś żył, a teraz… komentuje rzeczywistość z jej umysłu. Ironiczny, wścibski i błyskotliwy niczym wujek, który zna wszystkie zakazane żarty. Ta relacja jest jednym z najmocniejszych elementów książki – zabawna, a jednocześnie tworząca napięcie, bo Malakar wie więcej, niż powinien zdradzać.

Szept ogniaŹródło: Fabryka Słów

Do tego dochodzi dwór pełen sekretów, politycznych gier i postaci, które nie są tylko tłem. Dwaj wojownicy, którzy pojawiają się w życiu Zoi, to nie „piękni książęta”, tylko bohaterowie z własnymi zasadami, lojalnościami i przeszłością. Autorka dobrze pokazuje, że to nie jest bajka, tylko świat, w którym magia jest równie niebezpieczna jak człowiek.

Akcja szybko nabiera tempa. Potwory z pogranicza zaczynają się przedzierać do świata ludzi. Zapora słabnie, a Zoya musi zdecydować, komu ufać, choć całe życie uczono ją, że najlepiej nie ufać nikomu. To, co najbardziej kupiło mnie w tej książce, to humor przeplatany z poważniejszymi momentami. Jedna scena potrafi być zabawna tylko dlatego, że Malakar rzuci w jej kierunku kąśliwy komentarz, a za chwilę sytuacja robi się dramatyczna.

Paulina Hendel nie przesadza z opisami ani filozofowaniem. Tempo jest szybkie, dialogi naturalne, a bohaterowie mają wyraziste charaktery. Jedynie momentami można poczuć, że konflikt sercowo-magiczny idzie trochę w stronę typowego schematu, ale nie na tyle, by psuło przyjemność z czytania.

Szept ognia to bardzo sprawnie napisana fantasy. Mamy humor, akcję, emocje i bohaterkę, której chce się kibicować. Nie wszystko jest oryginalne, ale całość działa, ma klimat i zostawia ochotę na drugi tom. To powieść wciągająca, zabawna w odpowiednich momentach, z dobrze napisanymi dialogami i bohaterami, których nie da się pomylić z żadnymi innymi.

Szept ognia
Tagi:  fantasy 
recenzja paulina hendel Fabryka Słów
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Wicked
-
Spoilery

Wicked: Na dobre - reżyser odmówił pokazania Universal tego kadru. Miał dobry powód

2 Netflix logo
-

Tak oglądamy w Polsce: Netflix i YouTube królują, telewizory przeżywają renesans

3 Jill Freud - aktorka, inspiracja dla Łucji z Opowieści z Narnii
-

Jill Freud nie żyje. Dzięki tej aktorce mamy Łucję z Opowieści z Narnii

4 Bond - Spectre - Daniel Craig
-

Producentka Bonda tworzy adaptację Szekspira. Jest obsada - brak wielkiej gwiazdy zaskakuje

5 Chudy i Buzz Astral na grafice z Toy Story 5
-

Toy Story 5 - aktualizacja. "Jestem zaszczycony, że mogę nosić kombinezon Buzza"

6 How To Make a Killing
-

How To Make A Killing - zwiastun. Glen Powell bierze udział w bezwzględnej grze o spadek

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e228

Moda na sukces

s28e14

The Voice

s42e297

Ridiculousness

s42e298

Ridiculousness

s42e299

Ridiculousness

s42e300

Ridiculousness

s42e301

Ridiculousness

s42e302

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joel Kinnaman
Joel Kinnaman

ur. 1979, kończy 46 lat

Dougray Scott
Dougray Scott

ur. 1965, kończy 60 lat

Christina Applegate
Christina Applegate

ur. 1971, kończy 54 lat

Katie Cassidy
Katie Cassidy

ur. 1986, kończy 39 lat

Izabela Kuna
Izabela Kuna

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV