Fabuła jest prosta, ale intensywna. Poznajemy Bartka (Tomasz Schuchardt), który staje w obliczu dramatycznej sytuacji: jego nastoletni syn popełnia zabójstwo w szkole i szuka u niego schronienia. Mężczyzna decyduje się ukryć chłopca w mieszkaniu swojej partnerki (Paulina Gałązka), gdzie wplątuje się w emocjonalny i moralny chaos, próbując znaleźć sposób na ucieczkę z kraju. Partnerka staje się zakładniczką, a jej wyznanie, że jest w ciąży, stawia Bartka przed dramatycznym wyborem – które dziecko jest ważniejsze? Obok nich w mieszkaniu jest jeszcze syn Bartka (Borys Otawa), którego obecność tworzy oś konfliktu. Reszta świata – policja, przyjaciele – pojawia się jedynie przez rozmowy telefoniczne, co potęguje poczucie izolacji i napięcia.

Wyrzykowski stawia na oszczędną formę wizualną. Akcja dzieje się praktycznie w jednym mieszkaniu, a kadry pozostają surowe i intymne – ten minimalizm potęguje emocje. Rezygnacja z pełnego ukazywania świata zewnętrznego i ograniczenie go do dialogów telefonicznych sprawia, że napięcie utrzymuje się od pierwszej do ostatniej minuty seansu. Ten odważny zabieg, który w debiucie mógłby się wydawać ryzykowny, zadziałał znakomicie.

Siłą filmu jest jego uniwersalne przesłanie i obraz ludzkich reakcji pod presją. To się nie dzieje pyta o granice odpowiedzialności, o to, co naprawdę wiemy o najbliższych i jakie emocje mogą ujawnić się w ekstremalnych sytuacjach. Trzy osoby w zamkniętej przestrzeni stają się mikrokosmosem, w którym oglądamy lęk, poczucie winy, wątpliwości moralne oraz lojalność i miłość. To intensywne doświadczenie, które po seansie tworzy w naszych głowach pytania: Czy znamy naszych bliskich tak bardzo, jak nam się wydaje? Do czego jest w stanie posunąć się człowiek, żeby chronić rodzinę?

Warto też wspomnieć o aktorstwie – Tomasz Schuchardt pokazuje człowieka rozdartego między obowiązkiem ojca a emocjonalnym chaosem, Paulina Gałązka dodaje emocji jako kochająca partnerka, która stara się zachować moralność, i Borys Otawa, który przekonująco oddaje dramat młodego człowieka. Cała trójka tworzy razem spójną i wciągającą narrację.

To się nie dzieje to debiut, który udowadnia warsztat Wyrzykowskiego i jego zdolność do budowania napięcia w kameralnym wymiarze. To film, który zadaje ważne pytania i zostawia widza z emocjami jeszcze długo po seansie – przypomina, że w ekstremalnych sytuacjach ujawnia się prawdziwe oblicze człowieka, a my nie znamy najbliższych tak dobrze, jak nam się wydaje. Poruszający, klaustrofobiczny, wciągający – taki właśnie jest debiut Wyrzykowskiego, który z pewnością zasługuje na uwagę każdego, kto ceni kino intensywne i psychologiczne.