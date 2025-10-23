Reklama
To: Witajcie w Derry - sezon 1, odcinki 1-5 - recenzja

HBO Max w nowym serialu powróciło do małego miasteczka Derry. I ponownie ściągnęło do niego Billa Skarsgård​a. Czy udało im się odtworzyć tym samym klimat filmów na podstawie powieści Stephena Kinga To? Sprawdzamy.
Ocena recenzenta:
6/10
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  recenzja 
to: witajcie w derry
To: Witajcie w Derry foto. materiały prasowe
Reżyser Andy Muschietti, po sukcesie kasowym filmów To i To: Rozdział 2, chciał rozwinąć świat stworzony przez Stephena Kinga w powieści. W serialu dla HBO Max postanowił uzupełnić wątki, o których książka tylko wspomina. Tak powstała właśnie produkcja To: Witajcie w Derry, przenosząca nas do 1962 roku. W tytułowym miasteczku narodziła się straszna legenda klauna z czerwonym balonikiem, Pennywise'a. 

Mieszkańcy miasteczka Derry nie przepadają za zmianami ani za nowymi przybyszami. Na wszystkich patrzą z podejrzliwością i ogromną niechęcią. Te emocje są podszyte strachem, z którym każdy będzie musiał się zmierzyć. Historia zaczyna się od zaginięcia Matty’ego (Miles Eckhardt). Jego przyjaciele Phil (Jack Molloy Legault), Terry (Mikkal Karim Fidler) i Lilly (Clara Stack) starają się rozwikłać zagadkę tego, co się z nim stało. Szybko orientują się, że za zniknięciem kolegi stoją jakieś ciemne moce. W tym samym czasie do wojskowej bazy położonej nieopodal miasteczka zostaje przeniesiony Leroy Hanlon (Jovan Adepo) wraz z żoną Charlotte (Taylour Paige). Ani wojskowi, ani mieszkańcy Derry nie witają ich z otwartymi ramionami. I nie chodzi o zwykłe uprzedzenia rasowe (choć rasizm też jest tu obecny), lecz o wspomnianą wcześniej niechęć do nowych. To bardzo hermetyczne miejsce i zmiany są niemile widziane.

Oglądając pierwsze odcinki To: Witajcie w Derry, miałem nieodparte wrażenie, że twórcy chcieli przesunąć serialową granicę grozy jeszcze dalej, niż HBO Max dotąd pozwalało. Widać to już w scenie porodu w samochodzie, gdzie krew leje się strumieniami. I tak jest przez cały czas. Gdy pojawia się jakaś scena grozy, jest ona podkręcona na maksa. Co nie zawsze działa na korzyść serialu – zwłaszcza gdy wygenerowane komputerowo monstra ukazują swoje wizualne niedoskonałości. Łatwo się zorientować, które efekty zostały wykonane praktycznie, a które na green screenie. Szkoda, bo czasami te skazy niweczą sprawnie napisane i zaplanowane sceny. Andy Muschietti stara się pokazać, że ludzie są dla siebie równie straszni i bezwzględni, co zmiennokształtny klaun.

To: Witajcie w Derry ma wielu bohaterów, co nie zawsze wychodzi tej produkcji na dobre. Rozumiem, że Andy Muschietti chciał wyłuskać z książek Kinga wszystko, co się dało, i rozbudować ten świat za pomocą różnych smaczków i easter eggów. Jednak wydaje mi się, że zbytnio się w tym zatracił. Przez to fabuła miejscami zaczyna się ślimaczyć. Traci tempo, a przez to i nasze zainteresowanie. Nagle łapiemy się na tym, że nasz wzrok wędruje w stronę telefonu, bo rozterki społeczne bohaterów kompletnie nas nie interesują.

Scenarzyści postanowili skupić się na pokazaniu, że każdy z nas czegoś się boi. Niezależnie od tego, jak bardzo próbujemy to ignorować, w głębi świadomości zawsze czai się jakiś lęk – koszmar, który staramy się zagłuszyć. To: Witajcie w Derry ukazuje, że taka ucieczka nic nie da, bo zło z naszych koszmarów tylko czeka na dogodną sytuację, by w nas uderzyć. Pytanie nie brzmi „czy to zrobi”, tylko „kiedy to zrobi”.

Witajcie w Derry - Pennywise

arrow-left
Witajcie w Derry - Pennywise
fot. materiały prasowe
arrow-right

Nie oszukujmy się, zainteresowanie tym serialem tak naprawdę wzrosło, gdy twórcy poinformowali, że do roli Pennywise’a powraca Bill Skarsgård. Aktor uczynił z tego potwora postać kultową. Ugruntował jego wizerunek i sposób bycia w popkulturze. Wszyscy będą czekać, aż ta diaboliczna postać pojawi się na ekranie, ale… będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Mimo że serial jest reklamowany postacią klauna i jego czerwonym balonikiem, w pierwszych pięciu odcinkach nie ma go zbyt wiele. Może w finałowych będzie go więcej, ale to tylko moje pobożne życzenie.

Z racji tego, że serial jest prequelem, dobrze wiemy, iż ta historia nie będzie miała happy endu. Obejrzane przeze mnie odcinki to podwaliny do – jak mniemam – mocniejszego finału. Na razie twórcy skupili się na tym, by zaprezentować bohaterów wraz z demonami, jakie ich nękają. Teraz przyjdzie czas na wielką batalię. Pokładam duże nadzieje w finałowych trzech odcinkach, bo te, które dostałem, nie w pełni mnie usatysfakcjonowały. Liczyłem na więcej. Jest dobrze, ale mogło być o wiele lepiej. Wydaje mi się, że zarówno u fanów powieści Kinga, jak i u zwykłych miłośników horrorów pozostanie niedosyt.

To: Witajcie w Derry
Tagi:  recenzja 
to: witajcie w derry
