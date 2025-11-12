Trzy wiedźmy - recenzja książki

Trzy wiedźmy - recenzja książkiData premiery w Polsce: 25 września 2025
Trzy wiedźmy Terry’ego Pratchetta to szósta powieść w serii Świat Dysku, która w mistrzowski sposób łączy elementy klasycznych dramatów Szekspira z charakterystycznym dla autora humorem i satyrą społeczną.
W Trzech wiedźmach Pratchett skupia się na trzech czarownicach z Lancre – Babci Weatherwax, Niani Ogg i Magrat Garlick – które stają przed nowym wyzwaniem. Akcja powieści rozpoczyna się od tragicznego zabójstwa króla Verence’a I z Lancre, który zostaje zamordowany na zamku. Jego duch pozostaje uwięziony, nie mogąc zaznać spokoju. Wkrótce po jego śmierci pojawia się nowy pretendent do tronu. Jednak jego prawowitość jest kwestionowana, a sytuacja polityczna w królestwie staje się napięta.
W tym kontekście wiedźmy zostają wciągnięte w intrygę, która ma na celu przywrócenie porządku i sprawiedliwości w Lancre. Babcia Weatherwax, Niania Ogg i Magrat Garlick muszą stawić czoła nie tylko politycznym machinacjom, ale także własnym słabościom i różnicom charakterów. Ich współpraca, choć pełna napięć, okazuje się kluczowa dla rozwiązania kryzysu.
Terry Pratchett w Trzech wiedźmach kontynuuje swoje charakterystyczne podejście do tematów społecznych i politycznych, ukazując je przez pryzmat absurdu i humoru. Książka porusza kwestie władzy, sprawiedliwości oraz roli jednostki w społeczeństwie. Autor zręcznie łączy elementy fantastyczne z satyrą na współczesne problemy, tworząc dzieło zarówno rozrywkowe, jak i refleksyjne.
Trzy wiedźmy to powieść, która łączy elementy klasycznego dramatu z charakterystycznym dla Pratchetta humorem i satyrą. Dzięki głębokiemu ukazaniu postaci oraz poruszeniu istotnych tematów społecznych, książka stanowi wartościowy element w serii Świata Dysku. Choć może nie jest najbardziej dynamiczna z dotychczasowych powieści autora, jej inteligentna konstrukcja i błyskotliwe dialogi sprawiają, że jest to lektura godna polecenia. Akcja toczy się wartko i sprawnie, co sprawia, że czyta się ją błyskawicznie, czekając na finał z wypiekami na twarzy. Jak potoczą się losy królestwa, czy duch odzyska spokój i czy prawowity dziedzic zasiądzie na tronie? Wiedźmy nad wszystkim czuwają.
Poznaj recenzentaSerafina Knych
