placeholder
Reklama
placeholder

Trzy wiedźmy - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 25 września 2025

Trzy wiedźmy Terry’ego Pratchetta to szósta powieść w serii Świat Dysku, która w mistrzowski sposób łączy elementy klasycznych dramatów Szekspira z charakterystycznym dla autora humorem i satyrą społeczną.
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
25 września 2025
Data premiery w Polsce: 25 września 2025
Reklama
placeholder
Serafina Knych
Serafina Knych
Tagi:  Prószyński i s-ka 
fantasy recenzja Świat Dysku terry pratchett
Trzy wiedźmy Prószyński i S-ka
Reklama

W Trzech wiedźmach Pratchett skupia się na trzech czarownicach z Lancre – Babci Weatherwax, Niani Ogg i Magrat Garlick – które stają przed nowym wyzwaniem. Akcja powieści rozpoczyna się od tragicznego zabójstwa króla Verence’a I z Lancre, który zostaje zamordowany na zamku. Jego duch pozostaje uwięziony, nie mogąc zaznać spokoju. Wkrótce po jego śmierci pojawia się nowy pretendent do tronu. Jednak jego prawowitość jest kwestionowana, a sytuacja polityczna w królestwie staje się napięta.

W tym kontekście wiedźmy zostają wciągnięte w intrygę, która ma na celu przywrócenie porządku i sprawiedliwości w Lancre. Babcia Weatherwax, Niania Ogg i Magrat Garlick muszą stawić czoła nie tylko politycznym machinacjom, ale także własnym słabościom i różnicom charakterów. Ich współpraca, choć pełna napięć, okazuje się kluczowa dla rozwiązania kryzysu.

Trzy wiedźmyŹródło: Prószyński i S-ka

Terry Pratchett w Trzech wiedźmach kontynuuje swoje charakterystyczne podejście do tematów społecznych i politycznych, ukazując je przez pryzmat absurdu i humoru. Książka porusza kwestie władzy, sprawiedliwości oraz roli jednostki w społeczeństwie. Autor zręcznie łączy elementy fantastyczne z satyrą na współczesne problemy, tworząc dzieło zarówno rozrywkowe, jak i refleksyjne.

Trzy wiedźmy to powieść, która łączy elementy klasycznego dramatu z charakterystycznym dla Pratchetta humorem i satyrą. Dzięki głębokiemu ukazaniu postaci oraz poruszeniu istotnych tematów społecznych, książka stanowi wartościowy element w serii Świata Dysku. Choć może nie jest najbardziej dynamiczna z dotychczasowych powieści autora, jej inteligentna konstrukcja i błyskotliwe dialogi sprawiają, że jest to lektura godna polecenia. Akcja toczy się wartko i sprawnie, co sprawia, że czyta się ją błyskawicznie, czekając na finał z wypiekami na twarzy. Jak potoczą się losy królestwa, czy duch odzyska spokój i czy prawowity dziedzic zasiądzie na tronie? Wiedźmy nad wszystkim czuwają.

Trzy wiedźmy
Tagi:  Prószyński i s-ka 
fantasy recenzja Świat Dysku terry pratchett
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Good Luck, Have Fun, Don't Die
-

Zwiastun szalonego filmu reżysera Piratów z Karaibów. O co tu właściwie chodzi?

2 George R.R. Martin (cykl Pieśń Lodu i Ognia)
-

W edycji specjalnej książki George'a R.R. Martina pojawiły się obrazki AI? Jest oficjalna odpowiedź

3 Timothée Chalamet w filmie Wielki Marty
-

Wielki Marty - zwiastun. Nikt tak poważnie nie mówił jeszcze o Ping Pongu

4 Super Mario Galaxy Movie
-

Super Mario Galaxy Movie - pełny zwiastun. Piękna animacja, wojowniczka księżniczka i mały Bowser

5 Harry Potter and the Cursed Child - Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy
-

Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy. Widownia oszalała; jest nagranie!

6 Arc Raiders
-

Arc Raiders z dużą aktualizacją! North Line to nowy obszar, wrogowie i wyposażenie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e05

Agenci NCIS

s2025e219

Moda na sukces

s27e07

Wielkie projekty

s04e09

s38e221

Zatoka serc

s42e48

s34e09

Dancing with the Stars

s2025e221

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Gosling
Ryan Gosling

ur. 1980, kończy 45 lat

Anne Hathaway
Anne Hathaway

ur. 1982, kończy 43 lat

Cote de Pablo
Cote de Pablo

ur. 1979, kończy 46 lat

Radha Mitchell
Radha Mitchell

ur. 1973, kończy 52 lat

Tamala Jones
Tamala Jones

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV