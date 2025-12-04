Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Urwany ślad. Zaginieni w amerykańskich parkach narodowych - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 22 października 2025

Urwany ślad to reportaż o poszukiwaniach osób zaginionych w amerykańskich parkach narodowych, koncentrująca się na śledztwie w sprawie Jacoba Graya, ostatni raz widzianego 6 kwietnia 2017 roku w Parku Olympic w stanie Waszyngton.
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
22 października 2025
Data premiery w Polsce: 22 października 2025
Reklama
placeholder
Adam Skalski
Adam Skalski
Tagi:  reportaż 
Jon Billman recenzja Czarne
Urwany ślad Czarne
Reklama

6 kwietnia 2017 roku jeden z pracowników Parku Narodowego Olympic, znajdującego się w amerykańskim stanie Waszyngton, zauważa porzucony około dziesięć metrów od drogi czerwony rower. W przyczepce nie ma telefonu, ale jest za to notes z listą numerów. To pozwala szybko ustalić, że rower należał do Jacoba Graya. Dwudziestodwulatek wyjechał dwa dni wcześniej od babci, nie mówiąc nikomu, dokąd się wybiera. Zapewne przemókł w padającym intensywnie deszczu. Ale dlaczego porzucił rower i część ekwipunku? Gdzie teraz jest? Jak odnaleźć chłopaka? Jak zrozumieć, co mogło się wydarzyć?

Urwany ślad Jona Billmana to reportażowa opowieść o osobach zaginionych w amerykańskich (i nie tylko) parkach narodowych, a przede wszystkim o związanych z nimi poszukiwaniach. Autor, amerykański wykładowca, dziennikarz i podróżnik, zetknął się z tematem po raz pierwszy już w 1997 roku, gdy w stanie Wyoming zaginęła młoda biegaczka, Amy Bechtel, zostawiając po sobie samochód, w którym leżały klucze i portfel. Gdy miesiąc później Billman wziął udział w biegu charytatywnym związanym ze zbiórką pieniędzy na poszukiwanie Amy, nie podejrzewał zapewne, że podobnym przypadkom poświęci tak wiele czasu i energii, pisząc liczne artykuły, a wreszcie i przetłumaczoną właśnie na język polski obszerną książkę.

Urwany śladŹródło: Czarne

Centralny temat Urwanego śladu stanowią trwające latami poszukiwania Jacoba Graya, w które zaangażowane było wielu ludzi, ale przede wszystkim ojciec chłopaka, Randy. Billman towarzyszył mu w różnych związanych z śledztwem przedsięwzięciach, od wypraw w okolice rzeki Sol Duc, nieopodal której znaleziono rower Jacoba, przez rozmowy z jasnowidzami czy wyznawcami teorii o Yeti (czy raczej, w wydaniu północnoamerykańskim, Sasquatchach). W książce stara się przedstawić różne aspekty poszukiwań: od kwestii prawnych, związanych z odpowiedzialnością władz lokalnych czy administracji parków za podejmowanie starań o znalezienie zaginionych, przez praktyczne metody przeczesywania terenu, po huśtawkę emocjonalną, jakiej doświadczają bliscy tych, którzy zniknęli, nie pozostawiając po sobie praktycznie żadnych śladów.

Koncentrująca się przez większość czasu na północno-zachodnich skrawkach Stanów Zjednoczonych i pobliskich obszarach Kolumbii Brytyjskiej narracja zagląda też na Hawaje, a nawet do Izraela. Niektóre poszukiwania kończą się szybko, ale Billman rzecz jasna koncentruje się na tych, które trwają tygodniami, miesiącami czy nawet latami. Potrzeba zamknięcia historii w pewnym momencie staje się silniejszą motywacją niż nadzieja na uratowanie zaginionego. Autor stara się utrzymać dystans wobec opisywanych postaci, co z jednej strony umożliwia mu obiektywny opis „technicznej” strony poszukiwań, z drugiej zaś sprawia, że porównania z najsłynniejszą zapewne książką reportażową opowiadającą o człowieku, który zginął w amerykańskiej głuszy, Wszystko za życie Jona Krakauera, wypadają zdecydowanie na korzyść tej ostatniej.

Zebrane fakty, liczby opisujące statystykę wypadków (czasami nie do końca spójne) i opisy regulacji prawnych bywają chwilami nużące, co nie znaczy, że w Urwanym śladzie nie ma elementów autentycznie ciekawych. Najbardziej fascynującym bohaterem książki pozostaje do końca Randy Gray: emerytowany przedsiębiorca, surfer i wolontariusz, który niezłomnie walczy o prawdę o losie syna. I wierzy, że uda mu się go odnaleźć.

Urwany ślad. Zaginieni w amerykańskich parkach narodowych
Tagi:  reportaż 
Jon Billman recenzja Czarne
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 motorola edge 70 Pantone Colour of the Year 2026
-

Motorola edge 70: smartfon, który błyszczy kryształami Swarovskiego

2 Rycerz Siedmiu Królestw - oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie Gry o tron
-

Rycerz Siedmiu Królestw - finałowy zwiastun. Przygoda, jakiej w Westeros jeszcze nie było

3 Faceci w czerni
-

Faceci w czerni - będzie nowy film. Pierwsze informacje mogą być dobrą wiadomością dla fanów

4 Byron Bowers
-

Wyczekiwany w MCU mutant obsadzony! Nowe nazwisko w obsadzie Wonder Mana

5 Teheran - sezon 3
-

Teheran oficjalnie przedłużony! Zwiastun i data premiery 3. sezonu

6 Nocny agent
-

Wiemy, kiedy premiera 3. sezonu Nocnego Agenta! O czym będą nowe odcinki?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e11

Ryzykanci

s2025e233

Moda na sukces

s42e314

Ridiculousness

s42e315

Ridiculousness

s42e316

Ridiculousness

s42e317

Ridiculousness

s42e318

Ridiculousness

s38e11

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisa Tomei
Marisa Tomei

ur. 1964, kończy 61 lat

Jeff Bridges
Jeff Bridges

ur. 1949, kończy 76 lat

Patricia Wettig
Patricia Wettig

ur. 1951, kończy 74 lat

Charity Shea
Charity Shea

ur. 1983, kończy 42 lat

Kevin Sussman
Kevin Sussman

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV