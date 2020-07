Vasco. Księga 1 - recenzja komiksu

Kurc

Wydarzenia ukazane z wielką pieczołowitością w pierwszym tomie cyklu rozgrywają się w 1347 roku. Protagonistą komiksu jest młody, nieopierzony bankier, siostrzeniec wpływowego finansisty, Tolomeo Tolomei. Z racji swej koligacji z bogatym przedsiębiorcą Vasco Baglioni podróżuje po Europie, załatwiając ważne interesy w imieniu swego wuja. W trakcie swych fascynujących wojaży bohater spotyka na swej drodze wiele intrygujących osobistości, przeżywając niebezpieczne przygody. Trzeba zauważyć, iż w serii pojawiają się realistyczne postacie, choćby papież Klemens VI, przywódca rewolucji ludowej w Rzymie (Cola di Rienzo) czy cesarz bizantyjski Mateusz Kantakuzen. Odgrywają oni ważną rolę w poszczególnych przygodach dzielnego Vasco. Chaillet umiejętnie połączył ze sobą historyczne fakty i wydarzenia z zajmującymi perypetiami młodzieńca. Doskonale oddał przy tym klimat drugiej połowy czternastego wieku, powolny zmierzch epoki średniowiecza oraz początki renesansu. W telegraficznym skrócie – rycerstwo zostało zastąpione przez mecenasów, kupców i bankierów, a na pierwszy plan wysunęły się spiski, machlojki, intrygi i polityczne rozgrywki na najwyższym szczeblu władzy.

W debiutanckim runie znajdziemy trzy opowieści – Złoto i żelazo, Więzień szatana i Bizantyjka, które koncentrują się na kolejnych etapach podróży początkującego finansisty. W debiutanckiej historii Vasco i jego brat Lorenzo nawiązują trwały sojusz z młodym rewolucjonistą, wspomnianym Colą di Rienzo. Cola pod zasłoną nocy przybywa do Sieny, a konkretnie mówiąc do posiadłości Tolomeo Tolomei. Prosi wiekowego bogacza o milion dukatów, które to pieniądze umożliwią mu wprowadzenie rewolucji wymierzonej w despotycznych możnowładców. Tolomeo widzi w tym szanse do poszerzenia swych wpływów. Bracia Baglioni towarzyszą Coli w podróży do Rzymu. Po drodze czeka ich wiele niebezpieczeństw, a uwikłanie Vasco w prawdziwe wydarzenia okazało się strzałem w dziesiątkę.

Vasco. Księga 1 okładka

Jeszcze lepiej prezentują się dwa pozostałe tomy cyklu. Więzień szatana to niejako kontynuacja wcześniejszego wątku – życie di Rienzo i walecznych siostrzeńców Tolomei wisi na włosku. Udana rewolucja Coli, mająca na celu powrót wielkiej republiki, martwi wpływowych przedsiębiorców oraz samego papieża Klemensa VI, z którym (w imieniu Coli) spotyka się Vasco. Świetnie wypada kreacja poszczególnych postaci, zwłaszcza podstępnego Malatesty, przywódcy buntu ludu, a zwłaszcza heroicznego Vasco. W Bizantyjce akcja przenosi nas na wyspę Rodos, gdzie młody Baglioni załatwia kolejne interesy wuja. Niespodziewanie bohater staje się pionkiem w otwartej walce pomiędzy dwoma zwaśnionymi państwami Konstantynopolem i Genuą. Vasco wraz z reprezentantami innych banków zostaje porwany przez piękną Zofię (kolejna historyczna postać, córka bizantyjskiego cesarza Kantakuzena). Pomiędzy młodzieńcem a uwodzicielską kobietą zaczyna iskrzyć, a sam awanturnik pomaga Zofii w uwolnieniu Konstantynopola przed okupującymi ich Genueńczykami.

Recenzowany wolumin zachwyca także realistyczną, acz nieco anarchiczną oprawą graficzną. Francuski rysownik dokładnie oddaje architekturę tamtych czasów, stroje bohaterów czy wystrój domostw. Świetnie wypadają sceny walk i zacięte bitwy pomiędzy wrogimi armiami, choć można zarzucić artyście dość ubogą dynamikę ruchów bohaterów, pewnego rodzaju sztywność w prezencji bohaterów. Co i tak nie umniejsza wartości komiksu i kunsztu plastycznego Gillesa Chailleta.

Pierwszy tom Vasco, dla osób które rozpoczęły swą przygodę ze sztuką komiksową w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku, przywraca wspomnienia z czasów, gdy albumy wydawano na wątpliwym papierze, a ich cena była dość przyzwoita. Kapitalna rozrywka dla osób rozmiłowanych w czternastowiecznej Europie i komiksie frankofońskim. Szczerze polecam.