placeholder
Reklama
placeholder

Wielka Warszawska - recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 26 września 2025

Film Wielka Warszawska miał premierę podczas festiwalu filmowego w Gdyni w 2025 roku. Czy polska produkcja w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka jest dobra i warta obejrzenia? Zdradzamy to w recenzji bez spoilerów.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
26 września 2025
Data premiery w Polsce: 26 września 2025
Reklama
placeholder
Adela Kukuła
Adela Kukuła
Tagi:  recenzja 
Wielka Warszawska fot. MTL Maxfilm
Reklama

O czym opowiada film Wielka Warszawska w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka? To historia młodego chłopaka, dżokeja, który marzy o wielkiej karierze i zwycięstwach na torze wyścigowym. Cieszę się, że w główną rolę wcielił się Tomasz Ziętek, znany m.in. z filmów Hiacynt czy Kamienie na szaniec. Jako Krzysiek – młody, pełen marzeń, ale wciąż niedoświadczony – wypadł wiarygodnie i naturalnie. Oglądając go na ekranie, miałam poczucie, że ta rola jest mu pisana – odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Na uwagę zasługuje także świetna obsada drugoplanowa: Marcin Bosak, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki czy Agnieszka Żulewska. Każdy z aktorów wypadł przekonująco, a dobór ról był trafiony w punkt.

Akcja filmu rozgrywa się w Sopocie i na warszawskim Służewcu. Krzysiek marzy, by triumfować w legendarnych wyścigach „Wielkiej Warszawskiej”. Dla niego liczy się tylko uczciwa rywalizacja – nie chce uczestniczyć w zakulisowych układach i obstawianiu wyników, które rządzą tym światem. To właśnie jego młodzieńcza naiwność zostaje w filmie skonfrontowana z brutalną rzeczywistością: w życiu zawsze trzeba coś poświęcić, a każdy dług w końcu trzeba spłacić. To nadaje styl tej produkcji i pozwala zaciekawić widza. Krzysiek pragnie jedynie walczyć o zwycięstwo na swojej ukochanej klaczy – Nadziei. Tymczasem dla innych bohaterów najważniejsze są pieniądze i układy. W świecie wyścigów chłopak szybko odkrywa korupcję i zepsucie. W czasach przemian ustrojowych musi wybierać między głosem serca a pokusą kariery opartej na układach. Dzięki temu widzowie mogą poczuć duże emocje, zaciekawienie i zaangażowanie. Taka tematyka nie jest poruszana w rodzimym kinie. 

Wielka Warszawska

arrow-left
Wielka Warszawska
fot. MTL Maxfilm
arrow-right

Ogromnym atutem filmu jest klimat lat 90., oddany poprzez muzykę i scenografię. Ścieżka dźwiękowa idealnie współgra z atmosferą, a starsi widzowie odnajdą tu sentymentalny powrót do przeszłości. Ujęcia wyścigów konnych zostały zrealizowane ze smakiem i dynamiką – wciągają i intrygują. Twórcy udowodnili, że można stworzyć kino na pograniczu dramatu sportowego i westernu, zachowując styl i wyczucie.

Wielka Warszawska nie jest więc tylko filmem dla miłośników koni czy wyścigów. To opowieść o marzeniach, rodzinie, wartościach, intrygach i trudnych wyborach. Szczególnie cenię to, że historia pokazuje różne odcienie życia, nic nie jest tu czarno-białe. Krzysiek nie rozumie, dlaczego jego tata nie popiera jego pasji, ale dla ojca wyścigi to świat pełen brudu i oszustwa.

Bohaterowi udaje się osiągnąć cel, ale jednak nie za darmo. Film stawia ważne pytanie: czy cena za marzenia nie bywa czasami zbyt wysoka? Bo nawet jeśli my wygrywamy, ktoś inny może za to zapłacić. To także przestroga, że nieuczciwość zawsze prędzej czy później zostaje ukarana. To nadaje całości pozytywny wydźwięk, którego czasem brakuje w polskim kinie.

Całość ogląda się lekko i przyjemnie. Film wciąga, pozwala oderwać się od codzienności i zanurzyć w świecie pełnym emocji. Muzyka, klimat i rytm opowieści nadają mu wyjątkowy smak – dynamiczne sceny przeplatają się z chwilami refleksji, które nie nużą, lecz pogłębiają przekaz.

Wielka Warszawska to dobre kino – porządnie zrealizowane, z emocjami, ciekawymi postaciami i przemyślaną fabułą. Zakończenie nie jest spektakularne, ale zupełnie mi to nie przeszkadzało – wręcz przeciwnie, film pozostawił mnie z poczuciem pełni i satysfakcji. To komfortowe, dopracowane kino, które zdecydowanie warto zobaczyć.

Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Wielka Warszawska Dramat

Najnowsze

1 Forza Horizon 6
-

Forza Horizon 6 już oficjalnie - zobaczcie zwiastun! Nowa odsłona serii zabierze graczy do Japonii

2 Jest krew, Stephen King - okładka książki
-

Powstanie adaptacja mrocznej noweli Kinga. Po raz pierwszy w historii trafi na ekran

3 Crimson Desert
-

Crimson Desert z nowym zwiastunem fabularnym. Znamy datę premiery i zawartość edycji kolekcjonerskiej

4 Daredevil: Odrodzenie
-

Czy Daredevil dołączyłby do Avengers? Charlie Cox wyjaśnia

5 Fourth Wing. Czwarte skrzydło - okładka
-

Ta książka fantasy stała się hitem. Są nowe informacje o serialu Amazona

6 Jimmy Kimmel i Glen Powell
-

Po sprawie Kimmela akcjonariusze Disneya grożą pozwem. Co zrobi Trump?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e05

Miasteczko South Park

s49e01

Ryzykanci

s2025e185

Moda na sukces

s11e11

Wykute w ogniu

s10e28

Wykute w ogniu

s06e01

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e180

Zatoka serc

s38e181

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mark Hamill
Mark Hamill

ur. 1951, kończy 74 lat

Donald Glover
Donald Glover

ur. 1983, kończy 42 lat

David Benioff
David Benioff

ur. 1970, kończy 55 lat

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones

ur. 1969, kończy 56 lat

Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV