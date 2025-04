Witch Watch: sezon 1, odcinek 1 - recenzja

fot. materiały prasowe

Witch Watch stylem przypomina Niebieskie pudełko. Oba seriale Netflixa łączy gatunek – to komedie romantyczne, w których jedna z postaci czuje miętę do drugiej, ale jest zbyt nieśmiała, by wyznać swoje uczucia. To oczywiście powoduje różne humorystyczne sytuacje, które budują walory rozrywkowe opowieści. Pierwszy odcinek produkcji Witch Watch dostarcza wrażeń dzięki swojej lekkiej i przyjemnej konwencji. Na seansie można się zrelaksować i odciąć od rzeczywistości.

W tym przypadku rolę nieśmiałej przyjmuje młoda dziewczyna, która czuje coś do chłopaka i jednocześnie jej chowańca (kogoś w rodzaju osoby chroniącej). Fakt, że jest trochę fajtłapowatą czarownicą, nadaje serialowi komediowy charakter i dostarcza sporo śmiechu. Jest to czasem przekoloryzowane, szalone i niepoprawne, ale w konwencji anime wypada świetnie. Widać, że twórcy świadomie przesadzali w niektórych wstawkach humorystycznych. Wesoła dynamika w relacji między postaciami powinna Was bawić.

Anime zawsze było i zawsze będzie dość specyficzną formą. Przejaskrawienie niektórych zachowań może doprowadzić do tego, że niektórzy widzowie nie dadzą rady zaangażować się w opowieść. Warto jednak dać szansę serialowi, bo to coś nietypowego. Ładna dla oka animacja to tylko część wizualna. Twórcy udowadniają, że można tworzyć dziwną, niezobowiązującą rozrywkę bez nadęcia i ambicji zmieniania świata. Witch Watch może dostarczyć oczekiwanych emocji i śmiechu – tego pierwszego elementu jeszcze trochę brakuje, ale może z czasem zostanie dopracowany.

Witch Watch zapowiada się dobrze, bo pierwszy odcinek ciekawie buduje konwencję, dynamikę pomiędzy głównymi bohaterami i zasady świata, w którym dzieje się akcja. Dobre, specyficzne i momentami dziwaczne poczucie humoru może do Was trafić. Początek to obietnica przyjemnej i nietypowej komedii romantycznej bez stawki czy jakichś ważnych wydarzeń w tle.