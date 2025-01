Wolf Man - recenzja filmu

Leigh Whannell wydawał się idealnym kandydatem do stworzenia filmu grozy o Wilkołaku. Wcześniej z powodzeniem zreinterpretował klasycznego potwora w Niewidzialnym człowieku (2020), oferując świeże i intrygujące spojrzenie na tę postać we współczesnych realiach. Do tego w swoim reżyserskim dorobku ma oryginalne i pomysłowe Ulepszenie, co tylko pokazuje, że potrafi tworzyć kreatywne i intrygujące historie. Tym większym zaskoczeniem – i rozczarowaniem – okazało się, że ktoś z takim talentem i warsztatem stworzył dzieło, które jest wręcz filmowym nieporozumieniem.

Głównym bohaterem filmu jest Blake (Christopher Abbott), mąż i ojciec z San Francisco, który niespodziewanie dziedziczy rodzinny dom w stanie Oregon po swoim zaginionym i uznanym za zmarłego ojcu. Wraz z żoną Charlotte (Julia Garner) i córką Ginger (Matilda Firth) wyrusza w podróż, by uporządkować odziedziczoną posiadłość, ale również podjąć próbę naprawienia napiętej relacji małżeńskiej. Gdy docierają na miejsce późną nocą, niespodziewanie zostają zaatakowani przez dzikie zwierzę i zmuszeni są do barykadowania się we wspomnianym domu. Wkrótce jednak Charlotte zaczyna dostrzegać dziwne, niepokojące zachowanie Blake’a. Zarówno ona, jak i widzowie stają przed pytaniem: co tak naprawdę stanowi większe zagrożenie – to, co czai się na zewnątrz, czy może to, co kryje się wewnątrz?