Z Gladiatora 2 wycięto scenę gejowskiego pocałunku. Denzel Washington: "Chyba stchórzyli"

Już jutro w polskich kinach zadebiutuje wyczekiwana superprodukcja od Ridleya Scotta, czyli Gladiator 2. Recenzje krytyków wieszczą, iż będziemy mieli do czynienia z dziełem przynajmniej równie dobrym, co oryginał, nawet jeśli wkradło się nieco powtarzalności w samą fabułę, którą parokrotnie określono kalką pierwszej produkcji. Być może wrażenia byłyby inne gdyby niektóre z zabiegów pozostały w filmie. Denzel Washington w niedawnym wywiadzie opowiedział o tym, że z filmu usunięto jego scenę pocałunku z innym mężczyzną.

Aktora zapytano o to, jak bardzo "gejowski" jest starożytny Rzym przedstawiony w filmie. Na to pytanie odpowiedział:

Tak właściwie to pocałowałem mężczyznę w tym filmie, ale wycięli to. Chyba stchórzyli. Pocałowałem gościa prosto w usta i chyba nie byli na to gotowi. Zabiłem go jakieś pięć minut później. To w końcu Gladiator. To był pocałunek śmierci.

Co ciekawe, to nie jedyna scena pocałunku z udziałem dwóch mężczyzn, która została wycięta. W innej to Lucius grany przez Paula Mescala miał pocałować po walce Pedro Pascala w czoło. Ostatecznie jednak usunięto to z filmu.

Gladiator 2 - fabuła

Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi. [opis Multikina]

Gladiator 2 - premiera 15 listopada.