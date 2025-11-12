Wypadek - recenzja książki

Czwarta Strona

Freida McFadden to autorka thrillerów, które królują na szczytach rankingów, m.in. New York Timesa, Amazona, USA Today i Wall Street Journal. Pisarka jest laureatką nagrody International Thriller Writers Award oraz Goodreads Choice Award. Jej powieści zostały przetłumaczone na 30 języków. W Polsce ukazały się do tej pory: trylogia Pomoc domowa, Skazany, Nauczyciele, Nie kłam, Dobra koleżanka i Zamknięte drzwi. Teraz w ręce czytelników trafił nowy thriller spod jej pióra – Wypadek.

Samotna i ciężarna Tegan postanawia zostawić wszystko za sobą. Wyrusza do swojego brata, ale zamiast do bezpiecznego azylu, trafia w sam środek śnieżycy. Nigdy nie dociera na miejsce. Z samochodem w śniegu i ze złamaną kostką utknęła w głuszy. Pomoc przychodzi niespodziewanie, gdy para nieznajomych zabiera ją do swojego domu. Jednak coś jest nie tak. Kobieta myślała, że czeka na koniec burzy. Nie wiedziała, że wpadła w sidła. Teraz musi zrobić wszystko, by uratować siebie i swoje nienarodzone dziecko.

Freida McFadden przyzwyczaiła już czytelników do tego, że jej książki mają mało wspólnego z logiką, a absurdalne rozwiązania są na porządku dziennym. W Wypadku autorka kompletnie odpięła wrotki. W swoim najnowszym thrillerze zaserwowała nagromadzenie niedorzecznych sytuacji, wręcz telenowelowych zwrotów akcji i bohaterów, którzy nie mają za wiele IQ.

Obok dziwnych splotów wydarzeń firmowym znakiem McFadden są irytujące główne bohaterki. Tym razem Teagan ma szansę uplasować się na pierwszym miejscu. Trudno sympatyzować z tą postacią, mimo że jej losy naprawdę są nie do pozazdroszczenia. Niestety od samego początku jej postępowanie jest niezrozumiałe i nierzadko infantylne. Przez osiem miesięcy ciąży nie zainteresowało jej to, czy faktycznie doszło do niej tak, jak to próbują wmówić jej inni bohaterowie. W dodatku ta dziewczyna to paranoiczka – i to jeszcze zanim wydarzenia zaczynają nabierać dziwnego biegu.

Ogromną ulgę przynosi to, że autorka zdecydowała się na prowadzenie narracji z perspektywy dwóch bohaterek. Gdy na scenę wkracza Polly, czytelnik ma okazję na chwilę odetchnąć od niezbyt rozgarniętej Teagan. Co prawda wraz ze zmianą narracji zaczyna się robić niepokojąco, wręcz przytłaczająco, ale budowanie atmosfery należy zaliczyć McFadden na plus.

Polly wydaje się dużo ciekawszą postacią od Teagan. Jej przeszłość, borykanie się z niepłodnością i to, do czego ją to ostatecznie doprowadziło, to chyba najlepszy moment w Wypadku. Polly od początku budzi niepokój. Na początku chce się jej współczuć, ale im dalej, tym bardziej przerażające stają się jej zachowania. Jej powolne popadanie w obłęd nie współgra z tym, jak kończy się jej historia.

Zakończenie powieści to taka wisienka na torcie absurdu. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać nad tym, jak cukierkowo Freida McFadden postanowiła zakończyć tę historię. Wypadek to pozycja dla zagorzałych fanów autorki, bo miłośnicy thrillera na próżno mogą szukać tu czegoś odkrywczego.