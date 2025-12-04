Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wyspa ocalonych - recenzja filmu [Festiwal Filmów Chińskich 2025]

Wyspa ocalonych to film pod każdym względem zaskakujący, bo łączy rozmach realizacyjny z emocjonalnym, by pokazać, że życie pisze czasem szokujące scenariusze. W tej produkcji opartej na faktach trudno nie zadziwić się tym, jak wiele elementów jakościowo trafia w punkt.
Ocena recenzenta:
9/10
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Wyspa ocalonych fot. materiały prasowe
Reklama

Wyspa ocalonych jest historią opartą na faktach, ale – pamiętajmy – tego typu filmy nie są dokumentami. Zawsze w takim kinie mamy sporo dramaturgii, podkręcania poszczególnych elementów i fikcji, aby poprzez określoną, często rozrywkową formę opowiedzieć historię, która naprawdę się wydarzyła. Takie podejście wykazuje Hollywood, ale także twórcy z Chin, bo Wyspa ocalonych wpisuje się w to perfekcyjnie. Nie mówię o tym jako o wadzie, ale raczej po to, by uświadomić, że odpowiednie zrozumienie tego, co oglądamy, buduje określony odbiór. Dlatego widząc w tym filmie sceny z patosem czy heroicznym bohaterstwem, których nie powstydziliby się najlepsi reżyserzy z Ameryki Północnej, gdzieś z tyłu głowy pojawia się myśl: ok, to zostało trochę podkręcone lub przesadzone. Tutaj jest parę takich momentów, w których można byłoby zachować większą wiarygodność, umiar, ale trudno na to narzekać. To jest zwyczajnie specyfika filmów inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami – takie zgrzyty zawsze się znajdą. Podobnie jak pewne uproszczenia czy dość stereotypowe zachowania. 

Twórcy poświęcają czas na to, by przedstawić widzom bohaterów, pozwolić ich poznać i zrozumieć określone motywacje. Zwyczajni wieśniacy na okupowanej przez Japonię wyspie w czasach II wojny światowej oraz dwaj wyrzutkowie, których działania zmienią bieg historii tego miejsca. Udaje się bardzo skrupulatnie zbudować ich charaktery, różnice i wzajemne oddziaływanie, dzięki czemu ich decyzje i pokazana odwaga w kluczowych momentach potrafią wybrzmieć. Dobre kreacje aktorów, w szczególności Zhu Yilonga, potrafią przemówić, poruszyć i dać również potrzebne zrozumienie. W historiach z Azji czasem są filmy tak hermetycznie skierowane na rynek tego kontynentu, że brakuje w nich uniwersalności i przystępności. Wyspa ocalonych udowadnia, że to po prostu wina braku wizji reżyserów, bo tutaj wybrzmiewa to wspaniale i porusza. Gdy dochodzi do kluczowych wydarzeń, trudno nie śledzić ich w pełnym napięciu i skupieniu, co jest efektem dobrej roboty z pierwszej połowy filmu.

Konstrukcja Wyspy ocalonych jest ciekawie przemyślana. Zaczyna się spokojnie, sielankowo, i stopniowo wydarzenia są podkręcane, a stawka rośnie. Reżyser w pewnym momencie mówi: stop, to przede wszystkim dramat wojenny w czasach, w których Japonia nie ustępowała Niemcom w bezduszności i brutalności. To napięcie rośnie z każdym okrucieństwem, nową decyzją i kierowaniem fabuły do tego, co ma być jej sednem: uratowania brytyjskich jeńców wojennych z tonącego statku. W tym nie czuć przesady, ale też reżyser nie ucieka od okrucieństwa, budując obraz przerażający i prawdziwy. Dający poczucie współczucia dla bohaterów, co przekłada się na głębsze zaangażowanie w historię. Te emocje i napięcie ciągle wzrastają, aż w kulminacji trudno nie poczuć, jak świetnie doszły do punktu, w którym nie ma fizycznej możliwości, byśmy nie byli wciągnięci w tę historię. Dobrze przemyślane, ale też sprawnie korzystające z odpowiednich narzędzi, by pobudzać ciekawość, budować zaangażowanie i coraz bardziej wciągać.

Wyspa ocalonych nie jest blockbusterem opartym na bitwach armii, ale nie można temu filmowi odmówić rozmachu na poziomie. Kiedy w kulminacji dochodzi do brutalnego starcia z Japończykami i akcji rybaków, by uratować brytyjskich jeńców wojennych, jest to majstersztyk realizacyjny i wizualny. Doskonałe zdjęcia, które zasadniczo przez cały film podkreślają wyjątkowe krajobrazy wyspy i wydarzeń, nie zapominając o skupieniu na emocjach. Dobre akcentowanie emocji, budowy atmosfery i wymieszanie tego z patosem godnym każdej superprodukcji. A gdy w tle tonie olbrzymi statek, trudno nie docenić, jak to wszystko działa wizualnie, potęgując wrażenie i dramaturgię wydarzeń. Potencjał rozrywkowy historii został wykorzystany całkowicie, a czasem nawet zaskakuje.

nullfot. materiały prasowe

To, co chyba najważniejsze w tym filmie i co może zaskoczyć wielu widzów: tutaj nie chodzi o politykę, rozkład sił w czasach II wojny światowej czy jakieś cyniczne pobudki. Ci chińscy rybacy uratowali ponad 300 brytyjskich jeńców wojennych. To się wydarzyło i to pokazuje film, podkreślając czysto ludzkie motywacje i walkę o życie drugiego człowieka. Nie mniej, nie więcej. Niby truizm, ale pokazanie takiego filmowego bohaterstwa z takim przesłaniem jest zaskakująco odświeżające, bo rzadkie w kinie – nawet w Hollywood. Niezwykła historia, która przełożyła się na bardzo dobry film. 

Wyspa ocalonych
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Wyspa ocalonych
Zobacz w kinie Wyspa ocalonych Dramat

Najnowsze

1 Byron Bowers
-

Wyczekiwany w MCU mutant obsadzony! Nowe nazwisko w obsadzie Wonder Mana

2 Teheran - sezon 3
-

Teheran oficjalnie przedłużony! Zwiastun i data premiery 3. sezonu

3 Nocny agent
-

Wiemy, kiedy premiera 3. sezonu Nocnego Agenta! O czym będą nowe odcinki?

4 Owen Wilson jako Mobius
-

Tarantino "nie może znieść" gwiazdy Lokiego. Czarna lista reżysera Pulp Fiction się powiększa

5 Zdjęcie z serialu Stranger Things
-

Caleb McLaughlin marzy o zostaniu nowym Spider-Manem. Gwiazdor Stranger Things to ulubieniec fanów

6 Jedyna - sezon 1, odcinek 5
-

Apple TV - nowości na grudzień 2025. F1: Film z Bradem Pittem w końcu na platformie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e11

Ryzykanci

s2025e233

Moda na sukces

s42e314

Ridiculousness

s42e315

Ridiculousness

s42e316

Ridiculousness

s42e317

Ridiculousness

s42e318

Ridiculousness

s38e11

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisa Tomei
Marisa Tomei

ur. 1964, kończy 61 lat

Jeff Bridges
Jeff Bridges

ur. 1949, kończy 76 lat

Patricia Wettig
Patricia Wettig

ur. 1951, kończy 74 lat

Charity Shea
Charity Shea

ur. 1983, kończy 42 lat

Kevin Sussman
Kevin Sussman

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV