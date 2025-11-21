Czym będzie jeździł James Bond w 007 First Light? Poznaliśmy markę i model
Krótkie wideo zaprezentowane przy okazji prezentacji Xboxa zdradziło, jakim pojazdem będzie poruszał się młody James Bond w nadchodzącej grze 007 First Light.
20 listopada 2025 roku odbyła się kolejna prezentacja z cyklu Xbox Partner Preview. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jedną z pokazywanych gier było nadchodzące 007 First Light. Tym razem nie otrzymaliśmy dłuższego materiału z rozgrywki, lecz krótki zwiastun, w którym zaprezentowano nowy samochód głównego bohatera.
James Bond w 007 First Light zasiądzie za kierownicą supersamochodu Aston Martin Valhalla, produkowanego przez brytyjską markę od 2023 roku. Ujawniono również, że protagonista nie będzie miał do niego dostępu od samego początku. Możliwość poprowadzenia Valhalli trzeba będzie najpierw „wypracować” w toku rozgrywki.
Premiera 007 First Light została zaplanowana na 27 marca 2026 roku. Gra zmierza na PC, PS5 i Xbox Series X|S.
Źródło: youtube.com
