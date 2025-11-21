placeholder
Czym będzie jeździł James Bond w 007 First Light? Poznaliśmy markę i model

Krótkie wideo zaprezentowane przy okazji prezentacji Xboxa zdradziło, jakim pojazdem będzie poruszał się młody James Bond w nadchodzącej grze 007 First Light.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  007 First Light 
zwiastun 007
007 First Light - Aston Martin Valhalla fot. youtube.com
20 listopada 2025 roku odbyła się kolejna prezentacja z cyklu Xbox Partner Preview. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jedną z pokazywanych gier było nadchodzące 007 First Light. Tym razem nie otrzymaliśmy dłuższego materiału z rozgrywki, lecz krótki zwiastun, w którym zaprezentowano nowy samochód głównego bohatera.

James Bond w 007 First Light zasiądzie za kierownicą supersamochodu Aston Martin Valhalla, produkowanego przez brytyjską markę od 2023 roku. Ujawniono również, że protagonista nie będzie miał do niego dostępu od samego początku. Możliwość poprowadzenia Valhalli trzeba będzie najpierw „wypracować” w toku rozgrywki.

Dla wieloletnich fanów Jamesa Bonda 007 First Light to celebracja dziedzictwa, które zachwyca od dekad — od ekscytujących misji po samochody definiujące tę serię. Uhonorowanie kolekcji legendarnych pojazdów, w tym zachwycającej Valhalli, pozwala doświadczyć ponadczasowego połączenia stylu, technologii i przygody — powiedział Yann Roskell, starszy menedżer globalnej komunikacji w IO Interactive.

Premiera 007 First Light została zaplanowana na 27 marca 2026 roku. Gra zmierza na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

Źródło: youtube.com

Co o tym sądzisz?
