Pierwszy zwiastun filmu The Drama. Robert Pattinson i Zendaya jako (nie)idealna para

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu z Robertem Pattinsonem i Zendayą w rolach głównych. To pierwszy z wielu projektów, w których zobaczymy ich razem. Czy The Drama zapowiada się interesująco?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  robert pattinson 
zendaya zwiastun the drama
The Drama - zdjęcia fot. A24
The Drama to pierwszy z kilku projektów, w których zobaczymy wspólnie Roberta Pattinsona i Zendayę - jednych z najbardziej rozchwytywanych artystów w Hollywood. Czy przełoży się to na sukces finansowy tej produkcji? 

The Drama - zwiastun filmu

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu, w którym wystąpi Robert Pattinson i Zendaya w rolach głównych. Jak sama nazwa wskazuje - relacja dwójki nie jest wcale cukierkowa, choć może wydawać się inaczej. Sprawdźcie sami:

Premiera filmu The Drama jest zapowiedziana na 3 kwietnia 2026 roku.

The Drama - zdjęcia

The Drama - zdjęcia
fot. A24
To nie jedyny wspólny projekt Zendayi i Roberta Pattinsona, bowiem ta dwójka aktorów wystąpi także w Odysei w reżyserii Christophera Nolana, której premiera także jest zaplanowana na przyszły rok. Oprócz tego, pojawią się też w trzecim filmie z serii Diuna - Zendaya pojawiła się już także w dwóch poprzednich częściach, zaś Pattison dopiero zadebiutuje w tej franczyzie.

The Drama - co wiadomo? 

W role główne wcielą się Zendaya i Robert Pattinson. Potwierdzono też, że do obsady należą Alana Haim, Mamoudou Athie i Hailey Gates. Za kamerą stanie Kristoffer Borgli, który jest także scenarzystą produkcji. Producentami są zaś Ari Aster, Lars Knudsen, Kristoffer Borgli oraz Tyler Campellone. 

Nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów fabularnych. Wiadomo, że film będzie opowiadał o parze, której związek napotka nieoczekiwane przeszkody tuż przed nadejściem ich "wielkiego dnia".  

Źródło: X (@DiscussingFilm)

