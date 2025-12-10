Awatar: Ostatni władca wiatru - zwiastun 2. sezonu. Netflix przenosi na ekran legendę

Fot. Netflix

Netflix opublikował zwiastun 2. sezonu serialu Awatar: Ostatni władca wiatru. Fani czekają na niego z niecierpliwością, ponieważ zostało potwierdzone, że zadebiutuje w nim jedna z najpopularniejszych postaci z oryginalnej kreskówki. Chodzi oczywiście o Toph, ślepą mistrzynię żywiołu Ziemi, która z czasem odkryła całkiem nową gałąź w swojej specjalizacji. Wraz z jej przybyciem Gaang, jak fani nazywają drużynę Aanga, będzie niemal kompletny. Na ekranie w bohaterkę wciela się Miya Cech.

Awatar: Ostatni władca wiatru - zwiastun 2. sezonu

Awatar: Ostatni władca wiatru - fabuła serialu Netflixa

Awatar: Ostatni władca wiatru to serial na podstawie popularnej kreskówki Awatar: Legenda Aanga, wyprodukowanej przez Nicktoons Studios i nadawanej w latach 2005–2008. Fabuła opowiada o 12-letnim magu powietrza, który jest kolejną inkarnacją awatara, władającego wszystkimi czteroma żywiołami. Chłopak przez sto lat był zamrożony w bryle lodu. Po przebudzeniu dowiaduje się, jak wojna zniszczyła świat przez ten świat. Musi więc szybko nauczyć się używać swoich umiejętności, by powstrzymać Naród Ognia. Pomaga mu w tym grupa wiernych przyjaciół.

2. sezon serialu Awatar: Ostatni władca wiatru zadebiutuje na Netflixie w 2026 roku. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery. Zamówiono już także 3. sezon, który ma być ostatnim.