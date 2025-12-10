placeholder
Awatar: Ostatni władca wiatru - zwiastun 2. sezonu. Netflix przenosi na ekran legendę

Pokazanp pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu Awatar Ostatni władca wiatru​, w którym wreszcie z bliska możemy przyjrzeć się Toph, potężnej wojowniczce i faworytce fanów oryginalnej kreskówki.
Paulina Guz
netflix 
Awatar: Ostatni władca wiatru zwiastun
Awatar Ostatni władca wiatru Fot. Netflix
Netflix opublikował zwiastun 2. sezonu serialu Awatar: Ostatni władca wiatru. Fani czekają na niego z niecierpliwością, ponieważ zostało potwierdzone, że zadebiutuje w nim jedna z najpopularniejszych postaci z oryginalnej kreskówki. Chodzi oczywiście o Toph, ślepą mistrzynię żywiołu Ziemi, która z czasem odkryła całkiem nową gałąź w swojej specjalizacji. Wraz z jej przybyciem Gaang, jak fani nazywają drużynę Aanga, będzie niemal kompletny. Na ekranie w bohaterkę wciela się Miya Cech. 

Awatar: Ostatni władca wiatru - zwiastun 2. sezonu

Awatar: Ostatni władca wiatru - fabuła serialu Netflixa

Awatar: Ostatni władca wiatru to serial na podstawie popularnej kreskówki Awatar: Legenda Aanga, wyprodukowanej przez Nicktoons Studios i nadawanej w latach 2005–2008. Fabuła opowiada o 12-letnim magu powietrza, który jest kolejną inkarnacją awatara, władającego wszystkimi czteroma żywiołami. Chłopak przez sto lat był zamrożony w bryle lodu. Po przebudzeniu dowiaduje się, jak wojna zniszczyła świat przez ten świat. Musi więc szybko nauczyć się używać swoich umiejętności, by powstrzymać Naród Ognia. Pomaga mu w tym grupa wiernych przyjaciół. 

2. sezon serialu Awatar: Ostatni władca wiatru zadebiutuje na Netflixie w 2026 roku. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery. Zamówiono już także 3. sezon, który ma być ostatnim. 

2. sezon Awatar: Ostatni władca wiatru

2. sezon Awatar: Ostatni władca wiatru
Fot. Netflix
Źródło: Netflix

Awatar: Ostatni władca wiatru zwiastun
Powiązane seriale

9,3

2005
Awatar: Legenda Aanga
  Oglądaj TERAZ Awatar: Legenda Aanga Animowany

7,2

2024
Awatar Ostatni władca wiatru
Oglądaj TERAZ Awatar Ostatni władca wiatru Przygodowy

