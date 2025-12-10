placeholder
Oficjalne konto Paramount zhakowane. Haker pozostawił polityczny wpis

Oficjalne konto Paramount Pictures na platformie X, które ma prawie 3,5 miliona obserwujących, zostało zhakowane. Zmieniono opis konta na krótkie, ale dobitne zdanie: „Dumna ręka faszystowskiego reżimu”.
Paulina Guz
Tagi:  atak hakerski 
paramount
paramount logo Fot. Materiały prasowe
Zhakowanie konta Paramount rozgrywa się na tle zaciekłej walki o Warner Bros. Discovery. Kilka dni temu ogłoszono, że to Netflix wyszedł zwycięsko z negocjacji i podpisze umowę ze studiem, na mocy której platforma streamingowa zyska dostęp do Warnera, HBO, HBO Max i ich działu gier, a przy tym do takich topowych marek jak Gra o tron, Harry Potter czy DC. 

Ta informacja wywołała sprzeciw w niektórych kręgach. Padły obawy, że dzięki temu kontraktowi Netflix, który od lat jest liderem w streamingu, teraz zyska całkowity monopol. Niektórzy też zaczęli niepokoić się o to, że od teraz filmy Warnera będą mieć krótką krótką dwutygodniową premierę kinową w bardzo ograniczonych lokalizacjach, jak ostatnio Frankenstein. Pojawiła się w mediach nawet wiadomość o anonimowym liście wysłanym pocztą w tej sprawie do Kongresu USA z obu partii. Sprawa stała się więc polityczna. 

Jest jednak też druga strona medalu. Paramount ogłosiło próbę wrogiego przejęcia Warner Bros. Discovery kilka dni po tym, jak pojawiła się informacja o finalizacji umowy z Netflixem, co wywołało niepokój. W dodatku dyrektor generalny David Ellison jest znany z bardzo dobrych stosunków z Donaldem Trumpem, a oferta Paramount była częściowa sponsorowana przez zagraniczne bliskowschodnie fundusze. Część fanów więc obawia się, że skrajna prawica, również zza granicy, mogłaby mieć wpływ na treści Warnera, gdyby to z nimi podpisali umowę. 

Co stało się po ataku hakerskim? Studio z „Dumna ręka faszystowskiego reżimu” zmieniło swój opis na „Oficjalne konto X dla Paramount Pictures”. Na razie nie pojawił się oficjalny komentarz w sprawie. 

Źródło: Variety

