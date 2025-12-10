Oficjalne konto Paramount zhakowane. Haker pozostawił polityczny wpis

Fot. Materiały prasowe

Zhakowanie konta Paramount rozgrywa się na tle zaciekłej walki o Warner Bros. Discovery. Kilka dni temu ogłoszono, że to Netflix wyszedł zwycięsko z negocjacji i podpisze umowę ze studiem, na mocy której platforma streamingowa zyska dostęp do Warnera, HBO, HBO Max i ich działu gier, a przy tym do takich topowych marek jak Gra o tron, Harry Potter czy DC.

Ta informacja wywołała sprzeciw w niektórych kręgach. Padły obawy, że dzięki temu kontraktowi Netflix, który od lat jest liderem w streamingu, teraz zyska całkowity monopol. Niektórzy też zaczęli niepokoić się o to, że od teraz filmy Warnera będą mieć krótką krótką dwutygodniową premierę kinową w bardzo ograniczonych lokalizacjach, jak ostatnio Frankenstein. Pojawiła się w mediach nawet wiadomość o anonimowym liście wysłanym pocztą w tej sprawie do Kongresu USA z obu partii. Sprawa stała się więc polityczna.

Jest jednak też druga strona medalu. Paramount ogłosiło próbę wrogiego przejęcia Warner Bros. Discovery kilka dni po tym, jak pojawiła się informacja o finalizacji umowy z Netflixem, co wywołało niepokój. W dodatku dyrektor generalny David Ellison jest znany z bardzo dobrych stosunków z Donaldem Trumpem, a oferta Paramount była częściowa sponsorowana przez zagraniczne bliskowschodnie fundusze. Część fanów więc obawia się, że skrajna prawica, również zza granicy, mogłaby mieć wpływ na treści Warnera, gdyby to z nimi podpisali umowę.

Co stało się po ataku hakerskim? Studio z „Dumna ręka faszystowskiego reżimu” zmieniło swój opis na „Oficjalne konto X dla Paramount Pictures”. Na razie nie pojawił się oficjalny komentarz w sprawie.