14 nowych gier wjeżdża na GeForce NOW

fot. Nvidia

Nvidia poinformowała, że w tym tygodniu do usługi GeForce NOW dołączy 14 nowych gier. Wśród nich znajduje się Lost Ark, sieciowa gra fabularna free-to-play, w którą można teraz grać na niemal każdym urządzeniu z obsługa GeForce NOW. Użytkownicy GeForce NOW otrzymają także aktualizację aplikacji do wersji 2.0.40, która zawiera szereg nowych funkcji. Posiadacze MacBooków, iMaców i Mac Mini z procesorami M1 skorzystają wreszcie z natywnej obsługi, co zmniejszy zużycie energii i pozwoli szybciej uruchamiać aplikację.

Nowe uaktualnienie oferuje także ulepszoną nakładkę statystyk strumieniowania. Najważniejszą zmianą jest oddzielne wyświetlanie informacji o liczbie klatek na sekundę w grze oraz tych przesyłanych strumieniowo.

fot. Nvidia

Oto galeria 14 gier, które dołączają do biblioteka GeForce NOW:

Dune Spice Wars GeForce NOW

Dune: Spice Wars (od 26 kwietnia z wczesnym dostępem w Steam)

Holomento (od 27 kwietnia z wczesnym dostępem w Steam)

Prehistoric Kingdom (od 27 kwietnia z wczesnym dostępem w Steam oraz Epic Games Store)

Romans: Age of Caesar (premiera 27 kwietnia w Steam)

Sea of Craft (od 29 kwietnia z wczesnym dostępem w Steam)

Trigon: Space Story (premiera 28 kwietnia w Steam)

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (premiera 27 kwietnia w Steam)

Conan Exiles (Epic Games Store)

Crawl (Steam)

Flashing Lights (Steam)

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam)

Jupiter Hell (Steam)

Lost Ark (Steam)

Sol Cresta (Steam)