15 seriali anime, w których głównego bohatera nie da się pokonać. Czy Saitama z One-Punch Man wygrał w rankingu?

Większość anime dla młodzieży to historie ukazujące podróż głównego bohatera, który staje się coraz lepszy, zyskuje siłę i doświadczenie mierząc się z przeciwnikami, z którymi nie zawsze wygrywają. Tzw. historie "od zera do bohatera". Ale istnieją też i takie seriale animowane, w których protagoniści są tak potężni, że są praktycznie niemożliwi do pokonania. Jednak nie oznacza to, że mając tak przytłaczające moce lub siłę, historie nie posiadają stawki czy nie są pełne interesujących konfliktów. Napięcie buduje się nie przez niepewność czy te postaci pokonają swoich przeciwników, ale to jakich niezwykłych zdolności użyją, aby to zrobić.

W serwisie Ranker stworzono ranking anime, w których głównych bohaterów nie da się pokonać. Nie mogło w nim zabraknąć Saitamy z One-Punch Man czy Rimuru z That Time I Got Reincarnated as a Slime. Co ciekawe w zestawieniu został uwzględniony też antybohatera - Alucard z Hellsing. W rankingu znalazły się nie tylko japońskie anime, ale również jeden koreański tytuł powstały na podstawie webtoona oraz chińska animacja. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników serwisu. Sprawdźcie poniżej, która przepotężna postać znalazła się na szczycie!

15 seriali anime z niepokonanymi protagonistami - ranking

15. K - Yashiro Isana

