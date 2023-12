Najlepsze anime sci-fi. Ghost in the Shell i Cowboy Bebop wysoko, Cyberpunk: Edgerunners daleko [RANKING]

fot. materiały prasowe

Tytuły takie jak Cowboy Bebop, Akira, Neon Genesis Evangelion, Ghost in the Shell czy seria Gundam na pewno nie są anonimowane dla fanów anime kochających gatunek science fiction. Ale to tylko kilka kultowych japońskich animacji, które zaskarbiły serca milionów widzów na całym świecie. Na przestrzeni lat powstało dziesiątki filmów i seriali, które zachwycały warstwą wizualną, oryginalnym sceneriami oraz pomysłowymi historiami. Wiele z nich stało się klasykami. Ale które są najlepsze?

Serwis Ranker postawił stworzyć ranking anime sci-fi na podstawie głosów użytkowników. W zestawieniu nie brakuje space westernów, horrorów, cyberpunkowych i postapokaliptycznych produkcji i oczywiście animacji z mechami. Nie ma tu podziału na filmy i seriale - widzowie mogli głosować na swoje ulubione tytuły, a nawet sezony. Znalazło się też miejsce dla netflixowego Cyberpunk: Edgerunners, nad którego produkcją czuwał polski CD Projekt. Sprawdźcie poniżej, które anime okazało się najlepsze. Czy są zaskoczenia?

Anime sci-fi - ranking

50. Vandread