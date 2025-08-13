Oto tytuły odcinków 2. sezonu 1670. Wiemy, kiedy premiera zwiastuna
Netflix opublikował tytuły wszystkich odcinków 2. sezonu serialu 1670. Dzięki temu wiemy również, kiedy pojawi się zwiastun.
Premiera 2. sezonu hitowego serialu Netflixa, czyli 1670, już jesienią 2025 roku. Z tej okazji platforma podzieliła się tytułami nadchodzących odcinków. Zmiana pory roku będzie miała spory wpływ na fabułę - to można wywnioskować. Jak brzmią tytuły odcinków?
Oto lista odcinków 2. sezonu 1670:
Post informuje również o dacie premiery zwiastuna 2. serii hitu Netflixa. Możemy się go spodziewać za tydzień, czyli 20 sierpnia 2025 roku. Czekacie z niecierpliwością?
1670: sezon 2 - nowy opis fabuły
Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje – a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.
Premiera: jesień 2025 roku.
Źródło: X (@NetflixPL)
