placeholder
Reklama
placeholder

Oto tytuły odcinków 2. sezonu 1670. Wiemy, kiedy premiera zwiastuna

Netflix opublikował tytuły wszystkich odcinków 2. sezonu serialu 1670. Dzięki temu wiemy również, kiedy pojawi się zwiastun.
Autopromocja
tpb-vod

Netflix opublikował tytuły wszystkich odcinków 2. sezonu serialu 1670. Dzięki temu wiemy również, kiedy pojawi się zwiastun.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  1670 
data zwiastuna netflix tytuły odcinków
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  1670 
data zwiastuna netflix tytuły odcinków
20. Jan Paweł Adamczewski (1670) Netflix
Reklama

Premiera 2. sezonu hitowego serialu Netflixa, czyli 1670, już jesienią 2025 roku. Z tej okazji platforma podzieliła się tytułami nadchodzących odcinków. Zmiana pory roku będzie miała spory wpływ na fabułę - to można wywnioskować. Jak brzmią tytuły odcinków?

Trwają prace nad prequelem Zniknięć. Co wiadomo?

Oto lista odcinków 2. sezonu 1670:

Post informuje również o dacie premiery zwiastuna 2. serii hitu Netflixa. Możemy się go spodziewać za tydzień, czyli 20 sierpnia 2025 roku. Czekacie z niecierpliwością?

1670: sezon 2 - nowy opis fabuły

Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje – a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.

Premiera: jesień 2025 roku.

1670 - najlepsze cytaty z serialu

arrow-left fot. Netflix arrow-right

Źródło: X (@NetflixPL)

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2023
1670
Oglądaj TERAZ 1670 Komedia

Najnowsze

1 Steve
-

Cillian Murphy w nowym dramacie od Netflixa. Zwiastun filmu Steve

2 Homelander - The Boys
-

Anthony Starr o zakończeniu nagrań do The Boys. "Stworzyliśmy potwora i będę za nim tęsknił"

3 Iron Man
-

Tom Cruise chciał być Iron Manem. Jest potwierdzenie!

4 Czerwona Sonja
-

Pojawiły się pierwsze recenzje rebootu Czerwonej Sonji. Jak wypadł reboot?

5 Cronos: The New Dawn
-

Zobaczcie zwiastun live-action gry Cronos: The New Dawn. Traveler ND-3500 i misja w Krakowie

6 38. Daredevil: Odrodzenie (1. sezon) - 87%
-

To jednak nie koniec Daredevila? Vincent D'Onofrio prostuje słowa Charliego Coxa

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e155

Moda na sukces

s38e143

Zatoka serc

s20e11

America’s Got Talent

s2025e158

Anderson Cooper 360

s11e05

The Amazing Race Canada

s2025e161

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s13e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sebastian Stan
Sebastian Stan

ur. 1982, kończy 43 lat

Kasia Smutniak
Kasia Smutniak

ur. 1979, kończy 46 lat

Paul Greengrass
Paul Greengrass

ur. 1955, kończy 70 lat

James Carpinello
James Carpinello

ur. 1975, kończy 50 lat

John Slattery
John Slattery

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

6

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

7

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Brie Larson wzięła udział w viralowym trendzie w szpilkach. Jak jej poszło?

10

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV