1670 - zwiastun polskiego serialu Netflixa. Satyra o szlachcicach w stylu Biura

fot. Robert Pałka

Reklama

1670 to nowy, polski serial Netflixa, który jest satyrą o szlachcicach. Zadebiutował pierwszy zwiastun, który pokazuje, że bohaterowi często będą łamać czwartą ścianę, zwracając się do widzów. Podobnie jak to ma miejsce w hicie Biuro, w którym pracowników śledziła grupa dokumentalistów. Tutaj oczywiście jest trochę inne wyjaśnienie faktu, że szlachcice opowiadają o swoim życiu widzom.

Maciej Buchwald (związany z teatrem improwizowanym Klancyk) oraz Kordian Kądziela są reżyserami scenariusz. Jakub Rużyłło (The Office PL) jest pomysłodawcą, a Jan Kwieciński i Ivo Krankowski są producentami.

1670 - zwiastun

1670 - opis fabuły

Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku… W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

1670 - obsada

W obsadzie są Bartłomiej Topa (Jan), Katarzyna Herman (żona Zofia), Martyna Byczkowska (córka Aniela), Michał Balicki (syn Stanisław), Michał Sikorski (syn Jakub), Kirył Pietruczuk (chłop Macie) i Dobromir Dymecki (chwilowo pozbawiony ziemi, czystej krwi szlachcic w szóstym pokoleniu, Bogdan).

1670 - premiera w Netflixie w grudniu 2023 roku.