Materialiści dostępni online. Premiera w abonamencie już niedługo - gdzie obejrzeć?

Materialiści z Chrisem Evansem, Dakotą Johnson i Pedro Pascalem są już dostępni do kupna i wypożyczenia w wybranych serwisach. Produkcja romantyczna niebawem trafi też do abonamentu jednej z platform. Film został dobrze oceniony - 79% pozytywnych opinii od krytyków i 67% od publiczności w serwisie Rotten Tomatoes.
Materialiści - gdzie obejrzeć?
Film Materialiści jest dostępny do kupienia lub wypożyczenia w wymienionych serwisach:
- Prime Video:
kupno (HD) - 54,99 zł.
- Megogo:
kupno (SD) - 65,99 zł.
kupno (HD) - 68,99 zł.
- Rakuten:
kupno (SD) - 47,99 zł.
kupno (HD) - 56,99 zł.
kupno (4K) - 59,99 zł.
- Pilot WP:
wypożyczenie - 47,99 zł.
- sweet.tv:
kupno - 42 zł.
Ponadto film będzie dostępny w ramach abonamentu Polsat Box Go od 26 sierpnia 2025 roku.
Materialiści - co wiadomo o filmie?
W filmie Materialiści główne role grają Dakota Johnson, Chris Evans i Pedro Pascal. Johnson wciela się w postać Lucy – odnoszącej sukcesy nowojorskiej swatki, która staje przed trudnym wyborem między dwoma mężczyznami. Jeden z nich to zamożny i niemalże perfekcyjny kandydat (Pedro Pascal), którego Lucy określa mianem „jednorożca” – osoby z pogranicza marzeń i rzeczywistości. Drugi to jej były chłopak (Chris Evans), niedoszły aktor pracujący jako kelner, którego ponownie spotyka po latach.
Produkcją filmu zajęli się Christine Vachon i Pam Koffler z Killer Films oraz David Hinojosa z 2AM, a Celine Song pełni również funkcję producentki.
