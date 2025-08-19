Reklama
Materialiści dostępni online. Premiera w abonamencie już niedługo - gdzie obejrzeć?

Film Materialiści z gwiazdorską obsadą jest już dostępny do kupienia lub wypożyczenia, a niebawem trafi też do abonamentu jednego z serwisów. Gdzie można obejrzeć udaną produkcję romantyczną?
Film Materialiści z gwiazdorską obsadą jest już dostępny do kupienia lub wypożyczenia, a niebawem trafi też do abonamentu jednego z serwisów. Gdzie można obejrzeć udaną produkcję romantyczną?
57. Materialiści – 80% fot. A24
Materialiści z Chrisem Evansem, Dakotą Johnson i Pedro Pascalem są już dostępni do kupna i wypożyczenia w wybranych serwisach. Produkcja romantyczna niebawem trafi też do abonamentu jednej z platform. Film został dobrze oceniony - 79% pozytywnych opinii od krytyków i 67% od publiczności w serwisie Rotten Tomatoes. 

Materialiści - gdzie obejrzeć?

Film Materialiści jest dostępny do kupienia lub wypożyczenia w wymienionych serwisach:

  • Prime Video:
    kupno (HD) - 54,99 zł.
  • Megogo:
    kupno (SD) - 65,99 zł.
    kupno (HD) - 68,99 zł.
  • Rakuten:
    kupno (SD) - 47,99 zł.
    kupno (HD) - 56,99 zł.
    kupno (4K) - 59,99 zł.
  • Pilot WP:
    wypożyczenie - 47,99 zł.
  • sweet.tv:
    kupno - 42 zł.

Ponadto film będzie dostępny w ramach abonamentu Polsat Box Go od 26 sierpnia 2025 roku.

Materialiści - co wiadomo o filmie?

W filmie Materialiści główne role grają Dakota Johnson, Chris Evans i Pedro Pascal. Johnson wciela się w postać Lucy – odnoszącej sukcesy nowojorskiej swatki, która staje przed trudnym wyborem między dwoma mężczyznami. Jeden z nich to zamożny i niemalże perfekcyjny kandydat (Pedro Pascal), którego Lucy określa mianem „jednorożca” – osoby z pogranicza marzeń i rzeczywistości. Drugi to jej były chłopak (Chris Evans), niedoszły aktor pracujący jako kelner, którego ponownie spotyka po latach.

Produkcją filmu zajęli się Christine Vachon i Pam Koffler z Killer Films oraz David Hinojosa z 2AM, a Celine Song pełni również funkcję producentki.

