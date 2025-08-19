Reklama
Elio już online. Gdzie obejrzeć niedocenioną bajkę Pixara?

Film Elio został doceniony przez krytyków i osoby, które go widziały w kinie, ale tych nie było wcale tak dużo. Teraz jest okazja nadrobić zaległości i zapoznać się z najnowszą produkcją Pixara. Gdzie ją obejrzeć?
Wiktor Stochmal
Elio foto. Disney
W niektórych serwisach streamingowych zadebiutowała najnowsza animacja od Pixara. Mimo bardzo dobrego przyjęcia - 83% pozytywnych opinii od krytyków i 90% od publiczności w serwisie Rotten Tomatoes - nie udało się jej zarobić zbyt wiele i podbić kin. Przy budżecie 150 mln dolarów, wynik 150.6 mln to zdecydowana porażka, której sporo zabrakło do zwrócenia pełnych kosztów produkcji i promocji.

Mortal Kombat 2 – Scorpion kontra Noob Saibot. Zapowiedziano ich starcie w filmie

Warto jednak przekonać się na własnej skórze, czy ominięcie kina było dobrym pomysłem. Już dziś film możecie obejrzeć w swoim domu.

Elio - gdzie obejrzeć?

Film Elio jest dostępny kupna i wypożyczenia w poniższych platformach streamingowych:

  • CANAL+:
    kupno - 49,99 zł.
  • Prime Video:
    wypożyczenie (4K) - 49,99 zł.
    kupno (4K) - 69,99 zł.
  • Rakuten:
    wypożyczenie (HD, 4K) - 49,99 zł.
    kupno (SD, HD, 4K) - 69,99 zł.
  • Player:
    wypożyczenie - 49,99 zł.
  • Play Now:
    wypożyczenie - 49 zł.

Elio - fabuła, reżyseria, obsada

Fabuła opowiada o tytułowym Elio, który pasjonuje się kosmosem. Pewnego dnia chłopiec zostaje przeniesiony do Communiverse, międzyplanetarnej organizacji, która zrzesza przedstawicieli odległych galaktyk. Jej członkowie błędnie uznają go za lidera Ziemi. Główny bohater będzie musiał więc nie tylko poradzić sobie z nową sytuacją, ale również odkryć, kim naprawdę jest.

Reżyserami filmu są Madeline Sharafian, Domee Shi (To nie wypanda) i Adrian Molina (współscenarzysta i współreżyser Coco), a głos podkładać będą między innymi Yonas Kibreab, America Ferreraa i niedawno ogłoszeni Jameela Jamil oraz Brad Garrett.

arrow-left Elio Fot. Materiały prasowe arrow-right
Elio
Elio - 1.03.2024
Elio
Elio
Elio
Elio
Elio

