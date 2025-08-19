Reklama
Dlaczego Superman nie ma południowego akcentu? James Gunn odpowiada Deanowi Cainowi

James Gunn w ekskluzywnym wywiadzie z Dawidem Muszyńskim z naEKRANIE.pl odpowiedział na kontrowersje związane z komentarzami Deana Caina odnośnie nowego Supermana. Wytłumaczył też, dlaczego Clark Kent nie ma południowego akcentu w przeciwieństwie do swoich rodziców.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Materiał promujący film Superman fot. materiały prasowe
Dean Cain, były odtwórca roli Supermana, przypomniał o sobie szerokiej publiczności za sprawą komentarzy skierowanych w stronę nowego filmu od Jamesa Gunna. Aktorowi nie podobał się pomysł zrobienia z Clarka Kenta nielegalnego imigranta, a sam przystąpił w szeregi organizacji, która na terenie USA zajmuje się ochroną przed przestępczością transgraniczną i nielegalną imigracją zagrażającą bezpieczeństwu narodowemu.

Tego superbohatera DC może zagrać aktor z MCU. To zdjęcie ma być dowodem

Dawid Muszyński, redaktor naczelny naEKRANIE.pl, porozmawiał z Jamesem Gunnem i zapytał go o komentarz w sprawie wypowiedzi Deana Caina. Reżyser odpowiedział dość dyplomatycznie i nie poruszył kwestii samej imigracji. Przyznał, że aktor jest miłym człowiekiem, ale z wieloma sprawami się z nim nie zgadza. Za przykład podał nazywanie rodziców Supermana "redneckami". To pejoratywne określenie na mieszkańców południowej części Stanów Zjednoczonych, często rolników. James Gunn sam wywodzi się z takiej rodziny.

Poniżej pełna wypowiedź reżysera:

Fani zapytali też reżysera, dlaczego Clark Kent nie posiada mocnego i charakterystycznego południowego akcentu, który w filmie mieli jego ziemscy rodzice. Wyjaśnienie okazało się proste, choć znów przyznał, że określenie "redneck" go mierzi.

Chociaż określenie "redneck" mnie oburza, to jest ku temu takie samo wyjaśnienie, jak względem tego, dlaczego ja nie mam takiego samego akcentu, jak moi rodzice. Trafiasz na uczelnię w innym mieście, ludzie się naśmiewają z twojego akcentu i zaczynasz ćwiczyć, żeby się go pozbyć.

Oznacza to, że Clark Kent po prostu z czasem nauczył się innego, bardziej miejskiego akcentu w czasie mieszkania w Metropolis.

Źródło: X (@Dawid_Muszynski)/comicbookmovie.com

