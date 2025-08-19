Pierwsze zdjęcia z serialu Ród Guinnesów. Za sterami twórca Peaky Blinders

fot. Netflix

Ród Guinnesów to nowy serial kostiumowy od twórcy znakomitego Peaky Blinders, Stevena Knighta. Netflix opublikował pierwsze zdjęcia, plakat, obsadę oraz informacje dotyczące samej fabuły.

Historia jest osadzona w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku i rozpoczyna od razu po śmierci Sir Benjamina Guinessa, człowieka odpowiedzialnego za wielki sukces browarni. Jego śmierć będzie miała ogromny wpływ na czworo z jego dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena, a także szereg postaci powiązanych z Dublinem, które pracują wokół fenomenu, jakim stał się Guiness.

W obsadzie znajduje się:

Anthony Boyle - Arthur Guinness

Louis Partridge - Edward Guinness

Emily Fairn - Anne Plunket (Guinness)

Fionn O’Shea - Benjamin Guinness

James Norton - Sean Rafferty

Niamh McCormack - Ellen Cochrane

Ellen Cochrane Seamus O’Hara - Patrick Cochrane

Michael McElhatton - John Potter

Dervla Kirwan - ciocia Agnes Guinness

ciocia Agnes Guinness Michael Colgan - wielebny Henry Gratton

Danielle Galligan - Lady Olivia Hedges

David Wilmot - Bonnie Champion

Jessica Reynolds - Lady Christine O'Madden

Hilda Fay - Sultan

Ann Skelly - Adelaide Guinness

Elizabeth Dulau - Lady Henrietta St Lawrence

Jack Gleeson - Byron Hedges

Poniżej możecie zobaczyć wszystkie zdjęcia i plakaty z nadchodzącego serialu. Premiera jest zaplanowana na 25 września 2025 roku.