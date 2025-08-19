Pierwsze zdjęcia z serialu Ród Guinnesów. Za sterami twórca Peaky Blinders
Netflix opublikował pierwsze szczegóły na temat serialu Ród Guinnesów od twórcy znakomitego Peaky Blinders. Są pierwsze zdjęcia, plakat, a także obsada i opis fabuły. Co trzeba wiedzieć o serialu i kiedy premiera?
Historia jest osadzona w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku i rozpoczyna od razu po śmierci Sir Benjamina Guinessa, człowieka odpowiedzialnego za wielki sukces browarni. Jego śmierć będzie miała ogromny wpływ na czworo z jego dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena, a także szereg postaci powiązanych z Dublinem, które pracują wokół fenomenu, jakim stał się Guiness.
W obsadzie znajduje się:
- Anthony Boyle - Arthur Guinness
- Louis Partridge - Edward Guinness
- Emily Fairn - Anne Plunket (Guinness)
- Fionn O’Shea - Benjamin Guinness
- James Norton - Sean Rafferty
- Niamh McCormack - Ellen Cochrane
- Seamus O’Hara - Patrick Cochrane
- Michael McElhatton - John Potter
- Dervla Kirwan - ciocia Agnes Guinness
- Michael Colgan - wielebny Henry Gratton
- Danielle Galligan - Lady Olivia Hedges
- David Wilmot - Bonnie Champion
- Jessica Reynolds - Lady Christine O'Madden
- Hilda Fay - Sultan
- Ann Skelly - Adelaide Guinness
- Elizabeth Dulau - Lady Henrietta St Lawrence
- Jack Gleeson - Byron Hedges
Poniżej możecie zobaczyć wszystkie zdjęcia i plakaty z nadchodzącego serialu. Premiera jest zaplanowana na 25 września 2025 roku.
Źródło: whats-on-netflix.com
