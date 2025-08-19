Reklama
placeholder

Pierwsze zdjęcia z serialu Ród Guinnesów. Za sterami twórca Peaky Blinders

Netflix opublikował pierwsze szczegóły na temat serialu Ród Guinnesów od twórcy znakomitego Peaky Blinders. Są pierwsze zdjęcia, plakat, a także obsada i opis fabuły. Co trzeba wiedzieć o serialu i kiedy premiera?
Reklama
placeholder

Netflix opublikował pierwsze szczegóły na temat serialu Ród Guinnesów od twórcy znakomitego Peaky Blinders. Są pierwsze zdjęcia, plakat, a także obsada i opis fabuły. Co trzeba wiedzieć o serialu i kiedy premiera?
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Ród Guinessów 
zdjęcia netflix
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Ród Guinessów 
zdjęcia netflix
Ród Guinnesów fot. Netflix
Reklama

Ród Guinnesów to nowy serial kostiumowy od twórcy znakomitego Peaky Blinders, Stevena Knighta. Netflix opublikował pierwsze zdjęcia, plakat, obsadę oraz informacje dotyczące samej fabuły.

Sharon Stone uderza w nowy Nagi instynkt. W te słowa aż trudno uwierzyć

Historia jest osadzona w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku i rozpoczyna od razu po śmierci Sir Benjamina Guinessa, człowieka odpowiedzialnego za wielki sukces browarni. Jego śmierć będzie miała ogromny wpływ na czworo z jego dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena, a także szereg postaci powiązanych z Dublinem, które pracują wokół fenomenu, jakim stał się Guiness.

W obsadzie znajduje się:

  • Anthony Boyle - Arthur Guinness
  • Louis Partridge - Edward Guinness
  • Emily Fairn - Anne Plunket (Guinness)
  • Fionn O’Shea - Benjamin Guinness
  • James Norton - Sean Rafferty
  • Niamh McCormack - Ellen Cochrane
  • Seamus O’Hara - Patrick Cochrane
  • Michael McElhatton - John Potter
  • Dervla Kirwan - ciocia Agnes Guinness
  • Michael Colgan - wielebny Henry Gratton
  • Danielle Galligan - Lady Olivia Hedges
  • David Wilmot - Bonnie Champion
  • Jessica Reynolds - Lady Christine O'Madden
  • Hilda Fay - Sultan
  • Ann Skelly - Adelaide Guinness
  • Elizabeth Dulau - Lady Henrietta St Lawrence
  • Jack Gleeson - Byron Hedges

Poniżej możecie zobaczyć wszystkie zdjęcia i plakaty z nadchodzącego serialu. Premiera jest zaplanowana na 25 września 2025 roku.

Ród Guinnesów

arrow-left
Ród Guinnesów
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: whats-on-netflix.com

Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Steven Knight

Steven Knight image

Najnowsze

1 57. Materialiści – 80%
-

Materialiści dostępni online. Premiera w abonamencie już niedługo - gdzie obejrzeć?

2 Elio
-

Elio już online. Gdzie obejrzeć niedocenioną bajkę Pixara?

3 28 lat później
-

28 lat później już w VOD. Gdzie obejrzeć kontynuację kultowego horroru?

4 Batman
-
Plotka

Czy Kobieta Kot pojawi się w Batmanie 2? Wielu fanów zdenerwuje ta wiadomość

5 Materiał promujący film Superman
-

Dlaczego Superman nie ma południowego akcentu? James Gunn odpowiada Deanowi Cainowi

6 Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz
-

Kolejny projekt Quentina Tarantino to nie film. Prace rozpoczną się w styczniu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e159

Moda na sukces

s38e148

Zatoka serc

s17e12

American Ninja Warrior

s18e12

American Ninja Warrior

s29e05

Najgorszy kucharz świata

s29e04

Najgorszy kucharz świata

s2025e162

Anderson Cooper 360

s2025e165

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jonathan Frakes
Jonathan Frakes

ur. 1952, kończy 73 lat

Melissa Fumero
Melissa Fumero

ur. 1982, kończy 43 lat

Mike Moh
Mike Moh

ur. 1983, kończy 42 lat

Michał Mikołajczak
Michał Mikołajczak

ur. 1986, kończy 39 lat

John Stamos
John Stamos

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

9

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

10

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV