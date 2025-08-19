Reklama
Czy Kobieta Kot pojawi się w Batmanie 2? Wielu fanów zdenerwuje ta wiadomość

Wedlług danych znanego insidera Jeffa Sneidera możemy nie liczyć na powrót Zoë Kravitz​ w Batmanie 2.
Paulina Guz
Paulina Guz
Paulina Guz
Paulina Guz
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Batman fot. Warner Bros. Discovery
Znany insider Jeff Sneider w programie The Hot Mic powiedział, że jeden z jego „szpiegów” brał udział w konferencji prasowej filmu Złodziej z przypadku. Ponoć ktoś zajmujący się organizacją – przedstawiciel Zoë Kravitz bądź osoba nadzorująca panel – prosił dziennikarzy, by nie zadawali aktorce pytań na temat Batmana 2, ponieważ „nie gra w tym filmie” i nie wie nic na jego temat

To duży przeciek. Zoë Kravitz w Batmanie wcielała się w Kobietę Kot, jedną z głównych postaci i komiksową partnerkę superbohatera DC. Fani chwalili jej występ i chemię z Robertem Pattinsonem. Jeśli źródło Jeffa Sneidera mówi prawdę, aktorki nie pojawi się w kontynuacji. Co oznacza, że w Batmanie 2 nie zobaczymy Kobiety Kot. A to jeden z tych powrotów, na które widzowie czekali. 

Oczywiście, to wciąż plotka. Przynajmniej dopóki studio nie opublikuje oficjalnej obsady Batmana 2. Jeff Sneider to jednak jeden z najbardziej znanych insiderów i zwykle ma wiarygodne źródła. Czas pokaże, czy i tym razem jego przeciek okaże się prawdziwy. 

Jeśli chodzi o Złodzieja z przypadku, to film z 2025 roku, który opowiada o Hanku. Bohater żyje spokojne i ułożone życie, póki pewnego dnia nie zostaje poproszony o przysługę. Ma zająć się kotem sąsiada przez kilka dni. Nagle jednak trafia na groźnych gangsterów, którzy za wszelką cenę próbują go dorwać. Hank nie wie dlaczego, ale musi się przed nimi ratować. Główną rolę zagra Austin Butler. W jego ekranową dziewczynę wcieli się właśnie Zoë Kravitz.

Czekacie na Batmana 2? Dajcie znać! Czekamy na Wasze komentarze,

Źródło: X: @TheRochaSays

