28 lat później już w VOD. Gdzie obejrzeć kontynuację kultowego horroru?
Wysoko oceniany, postapokaliptyczny horror, który jest kontynuacją 28 dni później właśnie trafił do streamingu. Sprawdźcie, gdzie na VOD możecie obejrzeć 28 lat później w reżyserii Danny'ego Boyle'a.
28 lat lat później to kontynuacja kultowego horroru 28 dni później z 2002 roku. Reżyserem jest Danny Boyle, który napisał również scenariusz wraz z Alexem Garlandem. W obsadzie znaleźli się Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes i Rocco Haynes.
28 lat później zarobił 150 mln dolarów na całym świecie. W serwisie Rotten Tomatoes osiągnął 88% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 63% pozytywnych ocen od widzów. Chwalono dobrą grę aktorów, a także historię zapewniającą przejmującą i poruszającą podróż pełną emocji. Powrót do tego postapokaliptycznego świata okazał się udany.
28 lat później - gdzie obejrzeć?
Na ten moment film jest dostępny tylko w dwóch serwisach i to wyłącznie do kupna.
- Prime Video - kupno za 54,99 zł
- Rakuten TV - kupno za 47,99 zł
28 lat później - fabuła
W nowych okolicznościach kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem dobrze strzeżonym przejściem. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły.
