18. MFF Tofifest - 11 filmów powalczy o Złotego Anioła w konkursie On Air festiwalu

Trwająca przez cały rok selekcja dyrektorki festiwalu Kafki Jaworskiej wyłoniła spośród ponad tysiąca zgłoszeń 11 najgorętszych produkcji, które będą się ubiegać o główną nagrodę - Złotego Anioła Tofifest. Aż dziewięć z nich to polskie premiery lub przedpremiery.

W tym wyjątkowym roku z zakwalifikowanymi filmami będą mogli zapoznać się nie tylko widzowie, którzy odwiedzą Toruń, ale też ci, którzy zdecydują się być z festiwalem wirtualnie. Wszyscy będą mogli uczestniczyć w spotkaniach Q&A z twórcami, które zostaną wyemitowane po konkursowych projekcjach.

Oto lista filmów konkursowych:

180° Rule (Khate Farzi), reż. Farnoosh Samadi

(Iran 2020, 83’) Nauczycielka z Teheranu przygotowuje się do wyjazdu na ślub na północ Iranu. Kiedy mąż nagle zabrania jej jechać, podejmuje decyzję, która poprowadzi ją bolesną drogą pokuty.

Asia, reż. Ruthy Pribar

(Izrael 2020, 85’) Asia skupia się na pracy jako pielęgniarka, podczas gdy jej córka Vika szwenda się po skateparkach ze swoimi przyjaciółmi. Ta rutyna zostaje zachwiana, kiedy stan zdrowia Viki gwałtownie się pogarsza. W jednej z głównych ról Shira Haas, gwiazda serialu Unorthodox.

Babyteeth, reż. Shannon Murphy

(Australia / USA 2019, 118’) Milla, poważnie chora nastolatka, zakochuje się w Mosesie — chłopaku z problemami. To zmienia ją i jej rodzinę. Pełen humoru portret nastolatki, która uczy się przekraczać wszelkie granice w ekstremalny sposób

Honey Cigar (Cigare au miel), reż. Kamir Aïnouz

(Francja / Algieria / Belgia 2020, 100’) Paryż, 1993. Siedemnastoletnia Selma żyje na przedmieściach w mieszczańskiej, laickiej rodzinie Berberów. Kiedy poznaje młodego studenta Juliena, po raz pierwszy zdaje sobie sprawę, jak ciężar patriarchalnych zasad bezpośrednio wpływa na jej prywatność. Decyduje się stawić im opór i walczyć. Film otwarcia MFF w Wenecji.

My name is Baghdad (Meu Nome é Bagdá), reż. Caru Alves de Souza

(Brazylia 2020, 96') Siedemnastoletnia Baghdad jest skaterką, mieszkającą w Freguesia do Ó, robotniczej dzielnicy São Paulo. Życie Baghdad nagle się zmienia, gdy poznaje grupę młodych dziewczyn jeżdżących na deskorolce

Revenir (Back Home), reż. Jessica Palud

(Francja 2019, 77') Oto farma, na której urodził się Thomas. Oto jego rodzina. Brat, który nie wróci, matka, która podąża tą samą drogą, oraz ojciec, który zawsze stał na uboczu. Thomas wraca do tego wszystkiego, od czego dwanaście lat temu uciekł.

Slalom, reż. Charlène Favier

(Francja, Belgia 2020, 92’) Lyz — piętnastoletnia licealistka z francuskich Alp — zostaje przyjęta do elitarnego klubu narciarskiego, którego zadaniem jest przygotowywanie przyszłych, profesjonalnych sportowców. Jej trenerem został Fred, były mistrz, który postanawia wykorzystać szansę, jaką jest nowa zawodniczka, i uczynić z Lyz gwiazdę.

Sole, reż. Carlo Sironi

(Włochy / Polska 2019, 90’) Ermanno jest Włochem ze społecznych nizin. Lena to pochodząca z Polski dziewczyna w siódmym miesiącu ciąży. Przyjechała do Włoch, aby sprzedać swoje dziecko.

The Tree (Stam), reż. Louw Venter

(RPA / Holandia 2020, 72’) Matka zostawia swoje dziecko samo i idzie szukać sposobu na zarobienie pieniędzy, żeby kupić mu lekarstwa. Zagubione dziecko błąka się po ulicach miasta.

Wildland (Kød & blod), reż. Jeanette Nordahl

(Dania 2020, 88’) Siedemnastoletnia Ida po wypadku samochodowym, w którym ginie jej matka, wprowadza się do ciotki, z którą nie miała kontaktu, i jej dorosłych synów. Dom jest pełen fizycznej czułości i miłości, ale na zewnątrz rodzina prowadzi pełne przemocy, przestępcze życie

Yalda, reż. Massoud Bakhshi

(Iran / Francja / Niemcy / Szwajcaria / Luksemburg / Liban 2019, 89’) Współczesny Iran. Maryam (22) przypadkowo zabija swojego męża Nassera (65) i zostaje za to skazana na śmierć. Jedyną osobą, która może ją uratować, jest Mona (37), córka Nassera. Mona musi tylko wystąpić w popularnym programie telewizyjnym realizowanym na żywo i ogłosić, że wybacza Maryam. Film nagrodzony Wielką Nagrodą Jury na Sundance.

Laureatów konkursu On Air i zdobywców Złotych Aniołów, poznamy na gali zamknięcia festiwalu już 24 października w CKK Jordanki w Toruniu.

Tegoroczny Festiwal odbędzie się od 17 do 25 października w Toruniu. Będzie miał charakter hybrydowy, czekają nas zatem projekcje zarówno stacjonarne, jak i w wersji online. Jedno się nie zmieni MFF Tofifiest to będzie, jak co roku, wielka uczta dla kinomanów, zarówno tych, którzy w październiku odwiedzą Toruń, jak i tych, którzy będą w nim uczestniczyli na odległość.