1899 - teaser serialu twórców Dark. Wątek polski i Maciej Musiał w obsadzie

fot. Rasmus Voss / Netflix

1899 to wysokobudżetowy serial Netflixa tworzony w Europie. Dzięki temu produkcja ma być wielojęzykowa, ponieważ na ekranie zobaczymy bohaterów z różnych krajów, w tym z Polski. W rolę Polaka wciela się Maciej Musial, a bohater krzyczy po polsku w oficjalnym teaserze tej produkcji. Widzimy go na zdjęciu głównym jako ubrudzonego pana z łopatą. Każda postać ma mówić w ojczystym języku kraju, z którego bohater pochodzi.

Za sterami stoją Jantje Friese i Baran bo Odar, czyli duet odpowiedzialny za historię trzech sezonów Dark. Jest to ich pierwszy duży projekt po zakończeniu globalnego hitu. Na razie mamy tylko teaser i zdjęcie obsady, bo prace na planie dopiero się rozpoczęły.

Tak komentuje projekt Jantje Friese:

– 1899 ma być serialem prawdziwie europejskim, a jego bohaterowie pochodzący z różnych krajów będą używać ojczystych języków. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się zaprosić do udziału w tym ekscytującym przedsięwzięciu utalentowane osoby z całego świata.

Twórcy zwracają uwagę w rozmowie z Deadline.com, że pierwotnie chcieli kręcić w Polsce, Hiszpanii, Szkocji i innych miejscach, ale przez pandemię te plany zostały anulowane. Zamiast tego wszystko zostanie stworzone w studiu w Niemczech, w którym zostanie wykorzystana technologia Volume, która na żywo tworzy cyfrowe scenografię, dając pełną iluzję kręcenia w lokacjach. To jest ta sama technologią, którą wykorzystano w The Mandalorian, a która dzięki Gwiezdnym Wojnom staje się powoli standardem w branży.

- To dosłownie nowy sposób kręcenia historii. Rozmawialiśmy z ekipą o The Mandalorian, aby lepiej ją zrozumieć. To było wielkie wyzwanie dla każdego departamentu serialu, a my lubimy takie wyzwania, więc chcieliśmy wypróbować tę technologię w naszym kraju - mówi Odar.

W ekipie znajdują się ludzie, którzy pracowali przy Dark. Są tu m.in. Nikolaus Summerer (operator), Udo Kramer (scenograf) i Ben Frost (kompozytor). Do ekipy zaproszono też Binę Daigler, nagrodzoną Oscarem kostiumografkę

1899 - teaser

1899 - o czym serial?

Fabuła śledzi tajemnicze losy statku z imigrantami, który płynie z Europy do Nowego Jorku. Pasażerowie reprezentują różne środowiska i narodowości, ale wszyscy mają te same marzenia i nadzieję na odmianę losu w nowym stuleciu oraz nowe życie za granicą. Gdy ku zaskoczeniu wszystkich na otwartym morzu napotykają drugi statek, który od miesięcy uważano za zaginiony, zdarzenia przybierają nieoczekiwany obrót. To, co znajdują na pokładzie drugiego statku, zamieni ich podróż do ziemi obiecanej w przypominającą koszmar łamigłówkę, w której skupiają się tajemnice przeszłości łączące wszystkich bohaterów.

1899 - obsada

W obsadzie znajdują się Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Lucas Lynggaard T0nnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, Jose Pimentao, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume i Anton Lesser.

1899 - data premiery nie jest znana.