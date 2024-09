fot. Netflix

Kaos to nowy serial Netflixa, w którym pierwsze skrzypce gra Jeff Goldblum w roli paranoidalnego, potężnego Zeusa. To świat greckich bogów, którzy żyją pośród śmiertelników w bliskich nam czasach. Produkcja streamingowego giganta zadebiutowała 29 sierpnia 2024 roku. Spoilerową recenzję pierwszego sezonu możecie przeczytać tutaj.

Zakończenie serialu Netflixa pozostało otwarte i dało twórcy okazję na poprowadzenie fabuły do przodu. Nie wszystkie wątki zostały rozwiązane. Twórca Kaos, czyli Charlie Covell, który pełnił rolę scenarzysty oraz producenta wykonawczego, opowiedział o szansach na 2. sezon. Ten jeszcze nie został potwierdzony.

Jest na pewno więcej do opowiedzenia. Nie chciałem też kończyć na totalnym cliffhangerze. Mam nadzieję, że zakończenie jest satysfakcjonujące i całość funkcjonuje jako pierwszy sezon, który daje nadzieje na więcej. Naprawdę chciałbym zrobić więcej i pracować dalej z tymi aktorami i ekipą. To było spełnienie moich marzeń.

Covell przyznał, że na potwierdzenie 2. sezonu przyjdzie jeszcze poczekać. Dodał przy tym, że: "Netflix jest bardzo wspierający."

Kaos

Kaos - opis fabuły

Tak prezentuje się opis według Netflixa.

Zeus długo cieszył się statusem króla bogów. Do czasu. Pewnego dnia budzi się i odkrywa na swoim czole zmarszczkę. Wpada w nerwicę, niebezpiecznie skręcającą w stronę paranoi. Zeus jest przekonany, że jego upadek jest bliski — i wszędzie widzi tego oznaki.

Niegdyś godny zaufania brat Zeusa, Hades, bóg zaświatów, w tajemnicy traci kontrolę nad swoim dominium. Duża liczba zmarłych czeka na przejście przez procedurę i zaczyna tracić cierpliwość. Z kolei Hera (Janet McTeer), królowa bogów, swoją władzę na Ziemi — i nad Zeusem — sprawuje na swój sposób. Ale jej potędze i wolności zagraża coraz większa paranoja Zeusa, dlatego musi wziąć sprawy w swoje ręce, gdy zbuntowany syn Zeusa, Dionizos (Nabhaan Rizwan) wymyka się spod kontroli, gotów na kosmiczną konfrontację ze swoim ojcem.

Na Ziemi ludzie pragną zmian, jednak Posejdona (Cliff Curtis), bóg morza, burz i trzęsień ziemi (oraz koni) bardziej interesuje wielkość najnowszego superjachtu i miejscówka na kolejną imprezę. Niespecjalnie za to leży mu na sercu dobrostan zwykłych śmiertelników. Na nieszczęście bogów niektórzy śmiertelnicy zaczynają zdawać sobie z tego sprawę…

Te osoby to Riddy (Aurora Perrineau), Orfeusz (Killian Scott), Kajneus (Misia Butler) i Ari (Leila Farzad) — mający różne pochodzenie ludzie, których łączy wyższa siła kierująca ich do walki z Zeusem. Każda z nich ma do odegrania inną rolę i możliwe, że przeznaczeniem jednej z nich jest strącenie bogów z piedestału.