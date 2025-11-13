2. sezon Monarch z pierwszym zwiastunem i datą premiery. Kong wraca w dużo groźniejszej formie
Apple TV+ ujawniło datę premiery drugiego sezonu Monarch: Dziedzictwo potworów. Wraz z ogłoszeniem pokazano pierwszy teaser, który skupia się na działalności organizacji Monarch i zapowiada rozszerzenie wątków rozpoczętych w poprzedniej odsłonie.
Apple TV+ w końcu ujawniło, kiedy widzowie wrócą do świata potworów i tajemniczej organizacji Monarch. Nowe odcinki pojawią się od 27 lutego 2026 roku, a pełny sezon będzie publikowany w układzie tygodniowym — co piątek, aż do 1 maja. Druga odsłona ponownie liczy 10 epizodów.
Wraz z ogłoszeniem pojawił się także pierwszy teaser, w którym powracają kluczowe motywy serii – ukrywane informacje, zagrożenia ze strony kaiju i działalność Monarch, próbującej utrzymać kontrolę nad tym, czego nie da się już zatrzymać.
Zobacz teaser 2. sezonu
Przypomnienie: o czym była pierwsza część
Poprzedni sezon Monarch: Dziedzictwo potworów koncentrował się na dwójce rodzeństwa, które odkrywało rodzinne powiązania z Monarch. Ich poszukiwania prowadziły do Lee Shawa, amerykańskiego oficera, granego w dwóch liniach czasowych przez Kurta Russella i Wyatta Russella.
Fabuła balansowała między latami 50. a współczesnością, stopniowo odsłaniając, dlaczego Shaw stał się tak niewygodny dla organizacji i jak dawne decyzje wpływają na teraźniejsze wydarzenia.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Her Story
12
lis
Summer Time Machine Blues
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1947, kończy 78 lat
ur. 1967, kończy 58 lat