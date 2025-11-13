placeholder
Reklama
placeholder

2. sezon Monarch z pierwszym zwiastunem i datą premiery. Kong wraca w dużo groźniejszej formie

Apple TV+ ujawniło datę premiery drugiego sezonu​ Monarch: Dziedzictwo potworów​. Wraz z ogłoszeniem pokazano pierwszy teaser, który skupia się na działalności organizacji Monarch i zapowiada rozszerzenie wątków rozpoczętych w poprzedniej odsłonie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Figiela
Amelia Figiela
Tagi:  apple tv+ 
Monarch: Dziedzictwo potworów Godzilla
2. sezon Monarch: Dziedzictwo potworów Fot. Apple TV+
Reklama

Apple TV+ w końcu ujawniło, kiedy widzowie wrócą do świata potworów i tajemniczej organizacji Monarch. Nowe odcinki pojawią się od 27 lutego 2026 roku, a pełny sezon będzie publikowany w układzie tygodniowym — co piątek, aż do 1 maja. Druga odsłona ponownie liczy 10 epizodów.

Wraz z ogłoszeniem pojawił się także pierwszy teaser, w którym powracają kluczowe motywy serii – ukrywane informacje, zagrożenia ze strony kaiju i działalność Monarch, próbującej utrzymać kontrolę nad tym, czego nie da się już zatrzymać.

Zobacz teaser 2. sezonu

Przypomnienie: o czym była pierwsza część

Poprzedni sezon Monarch: Dziedzictwo potworów koncentrował się na dwójce rodzeństwa, które odkrywało rodzinne powiązania z Monarch. Ich poszukiwania prowadziły do Lee Shawa, amerykańskiego oficera, granego w dwóch liniach czasowych przez Kurta Russella i Wyatta Russella.

Fabuła balansowała między latami 50. a współczesnością, stopniowo odsłaniając, dlaczego Shaw stał się tak niewygodny dla organizacji i jak dawne decyzje wpływają na teraźniejsze wydarzenia.

Amelia Figiela
Amelia Figiela
Tagi:  apple tv+ 
Monarch: Dziedzictwo potworów Godzilla
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,0

2023
Monarch: Dziedzictwo potworów
Oglądaj TERAZ Monarch: Dziedzictwo potworów Sci-Fi

Najnowsze

1 Super Mario Galaxy 2
-

Obsada sequelu Mario zaskakuje nową gwiazdą. Illumination dokręca tempo.

2 Fallout 2 sezon
-

Fallout 2. sezon - zwiastun i data premiery. Szpon śmierci, Legion Cezara... co za widowisko!

3 Świąteczna opowieść Disneya: Nasze najlepsze Święta
-

Disney rusza ze świątecznym spotem. Twórca Thora: Ragnarok serwuje emocje w swoim stylu

4 Masters of the Universe: Revolution
-

Pierwsza reakcja na Masters of the Universe! Odbyły się prywatne pokazy

5 Scarlet Witch
-

Scarlet Witch wróci w najbardziej wyczekiwanym filmie MCU? Elizabeth Olsen odpowiada

6 Jennifer Aniston – 320 mln USD
-

Jennifer Aniston broni Kimmela, ale nawołuje do "słuchania obu stron". Oscar Isaac z ostrymi słowami

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e07

Chicago Fire

s27e08

Miasteczko South Park

s28e03

Miasteczko South Park

s11e07

Chicago Med

s13e07

Chicago PD

s49e08

Ryzykanci

s2025e220

Moda na sukces

s42e278

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Julia Kamińska
Julia Kamińska

ur. 1987, kończy 38 lat

Gerard Butler
Gerard Butler

ur. 1969, kończy 56 lat

Devon Bostick
Devon Bostick

ur. 1991, kończy 34 lat

Joe Mantegna
Joe Mantegna

ur. 1947, kończy 78 lat

Steve Zahn
Steve Zahn

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV