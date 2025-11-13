2. sezon Monarch z pierwszym zwiastunem i datą premiery. Kong wraca w dużo groźniejszej formie

Fot. Apple TV+

Reklama

Apple TV+ w końcu ujawniło, kiedy widzowie wrócą do świata potworów i tajemniczej organizacji Monarch. Nowe odcinki pojawią się od 27 lutego 2026 roku, a pełny sezon będzie publikowany w układzie tygodniowym — co piątek, aż do 1 maja. Druga odsłona ponownie liczy 10 epizodów.

Wraz z ogłoszeniem pojawił się także pierwszy teaser, w którym powracają kluczowe motywy serii – ukrywane informacje, zagrożenia ze strony kaiju i działalność Monarch, próbującej utrzymać kontrolę nad tym, czego nie da się już zatrzymać.

Zobacz teaser 2. sezonu

Przypomnienie: o czym była pierwsza część

Poprzedni sezon Monarch: Dziedzictwo potworów koncentrował się na dwójce rodzeństwa, które odkrywało rodzinne powiązania z Monarch. Ich poszukiwania prowadziły do Lee Shawa, amerykańskiego oficera, granego w dwóch liniach czasowych przez Kurta Russella i Wyatta Russella.

Fabuła balansowała między latami 50. a współczesnością, stopniowo odsłaniając, dlaczego Shaw stał się tak niewygodny dla organizacji i jak dawne decyzje wpływają na teraźniejsze wydarzenia.