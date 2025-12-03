The Boys stało się popkulturowym hitem, który zaoferował coś świeżego i kontrowersyjnego w porównaniu z bezpiecznymi produkcjami Marvela czy DC. Serial miał już cztery sezony, a jego spin-off, Pokolenie V, doczekał się dwóch. Teraz nadchodzi czas wielkiego finału, ponieważ 5. seria będzie jednocześnie ostatnią. Co to oznacza? Karl Urban, czyli Butcher, powiedział wprost - pożałujecie przywiązania do niektórych postaci.
Karl Urban wziął udział w panelu The Boys w trakcie FAN EXPO. Tam poruszono temat 5. sezonu. Aktor zapowiedział, że akcja ruszy z kopyta już od pierwszego odcinka i żadna z postaci nie jest bezpieczna:
The Boys zasłynęło z kreatywnej brutalności i obrazowej przemocy, ale do tej pory większość głównych bohaterów uchodziła z życiem mimo ścierania się z potężniejszymi wrogami. Najwidoczniej w finałowej odsłonie nie będzie ich chronić już żaden "plot armor". Jak sądzicie - kto pierwszy trafi na celownik Homelandera i jego wyznawców?
