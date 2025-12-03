Reklama
Finał The Boys nie bierze jeńców. Nikt nie będzie bezpieczny, ofiary od 1. odcinka

Karl Urban, gwiazda serialu The Boys, pojawił się na FAN EXPO i opowiedział o tym, czego fani mogą spodziewać się po finałowym sezonie hitowej produkcji Prime Video. Jeśli lubicie głównych bohaterów, to lepiej przygotujcie chusteczki. Nikt nie będzie bezpieczny.
Wiktor Stochmal
The Boys fot. materiały prasowe
The Boys stało się popkulturowym hitem, który zaoferował coś świeżego i kontrowersyjnego w porównaniu z bezpiecznymi produkcjami Marvela czy DC. Serial miał już cztery sezony, a jego spin-off, Pokolenie V, doczekał się dwóch. Teraz nadchodzi czas wielkiego finału, ponieważ 5. seria będzie jednocześnie ostatnią. Co to oznacza? Karl Urban, czyli Butcher, powiedział wprost - pożałujecie przywiązania do niektórych postaci.

MCU kontra DC w 2026 roku. Na który z filmów fani czekają najbardziej? Zwycięzca mógł być tylko jeden

Karl Urban wziął udział w panelu The Boys w trakcie FAN EXPO. Tam poruszono temat 5. sezonu. Aktor zapowiedział, że akcja ruszy z kopyta już od pierwszego odcinka i żadna z postaci nie jest bezpieczna:

Rzucamy was na głęboką wodę, ale to coś dobrego, ponieważ stawka nie mogłaby być wyższa. [...] Na pewno powinniście uważać na mocne, emocjonalne uderzenia już od pierwszego odcinka. To wtedy zdacie sobie sprawę, że: "O chole**, to się dzieje naprawdę". Stawka nie mogłaby być wyższa i każdy to odczuje.

The Boys zasłynęło z kreatywnej brutalności i obrazowej przemocy, ale do tej pory większość głównych bohaterów uchodziła z życiem mimo ścierania się z potężniejszymi wrogami. Najwidoczniej w finałowej odsłonie nie będzie ich chronić już żaden "plot armor". Jak sądzicie - kto pierwszy trafi na celownik Homelandera i jego wyznawców?

Źródło: screenrant.com

