The Boys stało się popkulturowym hitem, który zaoferował coś świeżego i kontrowersyjnego w porównaniu z bezpiecznymi produkcjami Marvela czy DC. Serial miał już cztery sezony, a jego spin-off, Pokolenie V, doczekał się dwóch. Teraz nadchodzi czas wielkiego finału, ponieważ 5. seria będzie jednocześnie ostatnią. Co to oznacza? Karl Urban, czyli Butcher, powiedział wprost - pożałujecie przywiązania do niektórych postaci.

Karl Urban wziął udział w panelu The Boys w trakcie FAN EXPO. Tam poruszono temat 5. sezonu. Aktor zapowiedział, że akcja ruszy z kopyta już od pierwszego odcinka i żadna z postaci nie jest bezpieczna:

Rzucamy was na głęboką wodę, ale to coś dobrego, ponieważ stawka nie mogłaby być wyższa. [...] Na pewno powinniście uważać na mocne, emocjonalne uderzenia już od pierwszego odcinka. To wtedy zdacie sobie sprawę, że: "O chole**, to się dzieje naprawdę". Stawka nie mogłaby być wyższa i każdy to odczuje.

The Boys zasłynęło z kreatywnej brutalności i obrazowej przemocy, ale do tej pory większość głównych bohaterów uchodziła z życiem mimo ścierania się z potężniejszymi wrogami. Najwidoczniej w finałowej odsłonie nie będzie ich chronić już żaden "plot armor". Jak sądzicie - kto pierwszy trafi na celownik Homelandera i jego wyznawców?

